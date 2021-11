Majda razočarana, Karin je zapustila posestvo

Naloga je (zaenkrat) potekala po načrtu, a taktiziranja je ogromno in zavezništva bodo kmalu na veliki preizkušnji. Tokrat je glasovaje o prvem dvobojevalcu razočaralo Majdo, nato pa je prav vse člane družine voditeljica Natalija presenetila še z novico, da morajo nekoga določiti za črno ovco. Karin je morala spakirati stvari in oditi s posestva ...

Tedenska naloga, ki jo je gospodarica Nada predala glavi družine Poloni, se je izkazala za veliko bolj obsežno, kot se je sprva zdela. Dogajanje si lahko (znova) ogledate na VOYO, ki hkrati omogoča tudi ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje. Le trije moški pari rok so še ostali na posestvu in Tilnu se zdi, da se Polona preveč zanaša nanje in da bi se lahko tudi sama lotila dela, čeprav se ne spozna dobro ne na gradnjo in niti na vlaganje zelenjave. Franc je medtem ugotavljal, da imajo vsi preveč dela s taktiziranjem in kamenčki, namesto da bi delali. Nina je komentirala, da se ji zdi, da v tem tednu sploh nimajo glave družine. Kar se Poloninega dela tiče, je opazila le, da dela enako kot ostali in vsake toliko predlaga 'čik pavzo'. Tilen je postavljal steno, da bi zaprl hišo. Franc je nadziral delo in usmerjal. Napotke je dajal je tudi Ginotu. »Ko delaš s Francem, je vedno neka … intenzivna intenzivnost,« je komentiral Gino in dodal, da je več kot očitno, da je Franc prevzel vodenje projekta zagraditve jedilnice, Polona pa vlaganje zelenjave. S Francem je po njegovem mnenju preveč naporno delati, on bi si raje vzel čas in delal počasneje. Kdo bo koga? Pred glasovanjem o prvem dvobojevalcu so nekateri razmišljali o kamenčkih. Majda je zaupala, da jo na trenutke prevzemajo tesnobni občutki, saj se nima več s kom pogovarjati. »Zdaj tudi Karin pelje svojo igro,« je povedala. »Lahko bi se potegnila zame, ker sem ji dala vedeti, da jo imam rada, po drugi strani pa mi je obrnila hrbet.« Majda je dodala, da se zaveda, da je veliko dala na Kmetiji, a da se zaveda, da je šibkejša in jo drugi lahko brez težav premagajo, izločijo. Tjaša je stopila do Franca in ga brez zadržkov vprašala, ali ve, kam je Nina skrila kamenček.

Franc je ugotovil, da je Tjaša do njega stopila le zato, ker se boji, da bo morala v dvoboj. Tjaša je vse informacije, ki jih je dobila od Franca, nesla. Skupaj sta skovali nov plan – lotili se bosta iskanja kamenčka. Jezi ju, ker Nina dviguje toliko prahu v zvezi s kamenčki. »V bistvu ji uspeva,« je pristavila Tjaša. »Zdaj vsi študiramo, kje so ti kamenčki.« Medtem sta se Tilen in Gino šalila, kako bi Franc zdaj razdelil dekleta – po dve na enega izmed njih.

Glasovanje o prvem dvobojevalcu Na posestvo je prispela voditeljica Natalija. Zanimalo jo je, kakšna je zdaj situacija med Polono in Nino. Medtem ko je Polona dejala, da se zna zunaj vse umiriti in odnos zgladiti, je Nina dodala, da dvomi, da lahko njuno prijateljstvo še kdaj zaživi.

icon-expand Majda je bila zaradi glasovanja močno razočarana. FOTO: POP TV

Začelo se je glasovanje. Romana je svoj kamenček dala Majdi, Tilen prav tako. Karin ga je dala Nini. Gino ga je dal Majdi, Tjaša tudi. Majda je glasovala za Nino, Nina za Majdo. Franc je svoj kamenček podaril Tilnu, Polona, ki je kot glava družine kamenček podelila zadnja, pa ga je dala Nini. Majda je zbrala 5 kamenčkov in tako postala prva dvobojevalka in komentirala, da je vedela, da jo čaka dvoboj, a da ni vedela, da bo prva dvobojevalka. Ko so tekmovalci že mislili, da so slišali vse, jih je voditeljica Natalija presenetila s še eno novico: izglasovati bodo morali 'črno ovco'. Edina, ki ima imuniteto, je Polona. Oseba, ki bo izglasovana, bo morala takoj zapustiti posestvo in se preseliti v gozd. "Na tej Kmetiji vedno pričakujte samo nepričakovano," je še dodala Natalija in zapustila posestvo. Kdo naj bo črna ovca? Po Natalijinem odhodu se je razvnela debata o črni ovci. Karin je začela kovati plan, kako bi ona postala črna ovca in imela priložnost, da si malce spočije. Nina je predvidevala, da bodo želeli glasovati zanjo, Franc pa je dejal, da se mu zdi, da je to prednost. Polona je Majdi ponudila pomoč pri učenju Pratike, Majda pa je Karin rekla, da je nad njo razočarana. Karin ni razumela, zakaj, saj ona ni nikogar prepričevala, naj glasuje za Majdo, a ji Majda ni verjela. "Majda ni po krivici prva dvobojevalka, Majda je po taktiki prva dvobojevalka," je pojasnila Tjaša.

icon-expand Sproščeni trenutki na Kmetiji ... FOTO: POP TV

Po posestvu so se skoraj na vsakem vogalu odvijali pogovori o taktiki, glasovanju za črno ovco, dvobojih. Majda in Karin, Polona in Romana, Franc in Nina … več kot očitno je, da se vsi le obremenjujejo s tem, kdo bo za koga glasoval, kdo bo koga izdal. Polona se je med drugim spraševala, ali črna ovca lahko postane drugi dvobojevalec? Karin in Tjaša sta prišli do zaključka, da bi bilo najbolje imeti na drugi strani ograde nekoga 'svojega'. Odlična izbira se jima zdi Gino. Tako bi si zagotovili dostop do informacij. Dekleta so bila tako zatopljena v pogovore o črni ovci, da so pozabila na – koze. Te so se prosto sprehajale po posestvu. Želela so jih nagnati na vrt, da bi poglodale ostanke, a koze so raje jedle vse ostalo …

icon-expand Karin je morala v hišo v gozdu. FOTO: POP TV