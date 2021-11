Majdina življenjska želja je izpolnjena, toda enega dejanja si ne more oprostiti

Sedeli smo za hišo in kadili. In sem rekla Marii in Janu, da bi rada nekaj razčistila. Rekla sem ji: “Če si tako poštena do vseh tekmovalcev, zakaj nisi mene vprašala, kdaj bom šla v hlev?” Takrat je Jan znorel in rekel, da je on glava družine ter vprašal, zakaj napadam Mario. In začel je kričati name. Jaz ga vsekakor nisem izzivala, on je ščitil Mario, ker sta si bila zelo blizu.

Gledalci so si vas zapomnili tudi po tem, da ste spali v hlevu. Ali ste se tja preselili, da ne bi sotekmovalcev ponoči motili z ‘žaganjem’?

Jan je na družbenih omrežjih pisal, da sem se zaradi njega in Marie izselila iz sobe. To ni res. Izselila sem se, ker sem dva dni spala v sobi, Jan in Maria pa sta me kar naprej budila. Povedala sem jima, da se zavedam smrčanja, s seboj sem imela masko proti smrčanju. En večer sem jo uporabila, a mi je padla dol. Potem pa smrčim in me Jan budi, naj neham smrčati. In kar naprej in kar naprej in nisem imela miru ponoči. In zato sem se odločila, da grem spat v hlev. Ni šlo za to, da bi bila nesramna do Jana in Marie.

Kot smo lahko slišali, ste v življenju doživeli in preživeli še veliko hujših stvari, od smrti svojega prvega moža do nasilja v drugi zakonski zvezi in smrti snahe, po kateri je vaša vnukinja ostala brez mamice. Vaša želja je bila, da bi tudi za vas enkrat posijalo sonce. Kaj bi vas najbolj osrečilo?

Jaz sem bila ponosna, da sem bila del tega šova. Zelo. In to je bil moj življenjski cilj. Rekla sem, da če pridem v ta šov, da bo moja življenjska želja izpolnjena. Zelo sem bila vesela in ponosna, da sem bila del tega šova. Najbolj me je razveselilo, ko sem našla lažen kamenček, saj se mi je zdelo, da se mi je končno nekaj posrečilo v življenju, da so mi strici iz ozadja pomagali priti malo dlje. Vedela sem, da sem poleg Marie in Stanke najšibkejši člen, da nimam možnosti za zmago, ko pa so me spraševali, kaj bi naredila z denarno nagrado, sem vseeno rekla, da bi si kupila vikend, da bi ga imela zase in uživala v pokoju.