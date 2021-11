Majdo čaka največje razočaranje doslej

Že dan prej sta začela Tilen in Franci kovati načrt, kako bosta pretentala Majdo z lažnim kamenčkom in ponarejenim sporočilom stricev iz ozadja. Načrt jima bo uspel. Dogajanje si lahko ogledate na VOYO , ki omogoča tudi ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje.

Majda se bo najdbe iskreno razveselila. Skakala bo od sreče, potočila celo nekaj solz. Glede kamenčka bo zaupala Karin in nato še voditeljici Nataliji. Kako se bo odzvala, ko bo izvedela resnico?

Tudi sicer bo v tokratni epizodi veliko govora o kamenčkih. Članicam družine namreč ne da miru kamenček, ki ga je od Aljaža prejela Nina … Kako daleč so Tjaša, Karin in Polona pripravljene iti v borbi za kamenček in zmago v šovu?

