Majin nasprotnik v areni bo Marcel Verbič

Nik Triler , Maja in Marcel Verbič so se po izboru prve dvobojevalke umaknili na samo in uživali v ukradeni marmeladi. Tim Novak je povedal, da je njihova izolacija njegovo maslo. Niku je namreč obljubil, da bo glasoval za Žana Hroneka , a je v resnici želel, da bi razpadel Nikov klan. Žan pa je bil vesel, ker ni bil izbran za dvobojevalca. Hvaležen je bil Tjaši Vrečič za njeno sposobnost taktiziranja.

Marjanini strahovi

Marjana Povše je našla kladivo na Marcelovem ležišču in pomislila na najslabše. Marjana: "Marcel se zadnje čase obnaša nekako sumljivo. Čuden je, tak resen, mrk pogled. Bojim se ga ... Ko vidim to kladivo, mi pridejo slabe misli v glavo in prestrašena sem. Glede na to, da ve, da ga pošiljamo znova v areno, bi se mu znalo to kaj stopnjevati v glavi." O najdbi je obvestila Žigo Moharja, ki jo je potolažil, češ da sta kladivo uporabljala Tim in Stanislav Travnikar, nato pa ga pozabila pri postelji. Da bi bila Marjana povsem pomirjena, je Žiga kladivo zalučal v grmovje.

Rešeno življenje

Maja je ta dan našla mišjega mladička in skupaj z Nikom in Marcelom so pripravili gnezdece, da bi ga rešili. Upali so, da bo mama miš prišla ponj in to se je res zgodilo. Maja: "Mogoče mi to zaenkrat predstavlja neko srečo, kaj se bo zgodilo. Mogoče bo ta sreča na glasovanju, mogoče bo ta sreča jutri v areni. Definitivno sem naredila neko dobro delo, če ne drugega, tudi če grem jutri domov, za zaključek kmetije sem nekomu rešila življenje, kar pa mislim, da več šteje kot vse ostalo."

Razčiščevanje pred glasovanjem

Natalija Bratkovič je prišla zaradi izbora drugega dvobojevalca in izvedela, da je bila situacija po izboru dan poprej precej kritična. Anja Malešič ni razumela, zakaj je Marcel potreboval čas zase. Tekmovalec je povedal, da je raje sam kot z večino tekmovalcev na posestvu. Nik je nato potožil, da so ga izdali Anja, Tamara Talundžić in Tim. Ko je Tamara povedala, da niso imeli načrta za izbor, je Maja odrezala: "Ja, bil je. No, povej, kakšen je bil plan." Tamara je nato povedala, da so želeli izbrati Žana, nato pa so vsi sledili Tjaši.