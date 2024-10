Majino zmagoslavje in neustavljiva Tamara

V dvoboju glav si je z mirno in močno roko zmago priborila Maja Triler, njena družina se je tako razveselila dodatnih načrtov. Poraženka Tamara Talundžić pa je ekspresno pokosila travnik in se je po opravljeni kazni že vrnila na posestvo.

Majina družina v zaostanku Modra družina je bila ponosna, ko je postavila prve stebre svojega kozolca. Glava Tamara Talundžić ni mogla verjeti, kaj jim je uspelo, celo Stanislav Travnikar je bil presenečen. Tjaša Vrečič jim je medtem izmaknila plato sadik, ki bi lahko bil odločilen v primeru izenačenega rezultata. Njena družina je takoj zjutraj poprijela za delo, saj jim dan poprej ni šlo vse po načrtih. Zavedali so se, da so v zaostanku, za kar so krivili Marcela Verbiča. A je slednji vztrajal, da ve, kaj dela.

Natalija je presenetila Ines Dužič, ki je praznovala rojstni dan. FOTO: POP TV icon-expand

Ganjena slavljenka Ines Dužič je praznovala rojstni dan in Natalija jo je presenetila s sladkimi dobrotami in videosporočilom njenih najdražjih. Zaželeli so ji vse najboljše, da bi še naprej uživala na posestvu in se borila do konca. Ines je bila resnično ganjena: "Zelo, zelo, zelo jih pogrešam. Če bi lahko, bi jih vse stisnila k sebi, povedala bi jim, koliko jih imam rada." Tekmovalka je pogostila člane svoje kmečke družine, ni pa pozabila na sosede. Tjaša pa je vedela, da člani Inesine družine za njenim hrbtom kujejo načrte, da jo bodo izbrali za drugo dvobojevalko. Tjaša: "Tako da se mi njihovi nasmehi ravno ne zdijo pristni." Drugi del naloge Gospodarica Nada je družini presenetila s svojim obiskom. Maja je povedala, da jo je malce sram, saj sami še niso postavili prav ničesar. Bila pa je optimistična, da bodo rešili vse težave. Nada je naznanila: "Kozolec ni samo za okras na kmetiji, ampak služi tudi svojemu namenu." Drugi del dvotedenske naloge je natančna košnja travnika in sušenje sena, kar bo gospodarica ocenila konec naslednjega tedna tekmovanja.

Majino spoznavanje s koso. FOTO: POP TV icon-expand

Mojstrica Marjana Tekmovalke so se kmalu zatem preizkusile v košnji. Tamara je svojim članicam poskušala predati znanje, ki ga je dobila med učno lekcijo z Žanom Hronekom, a je kosila bolj v svojem slogu. Tamara med udrihanjem po travi: "Jaz si kdaj predstavljam, da je to Nuša." Maja pa je bila presenečena nad Marjano Povše, ki očitno obvlada vse, česar se loti. Izkazala se je tudi s košnjo. Maja svoji družini pribori prednost Glavi družin sta se spopadli za prednost pri tedenski nalogi. Pomerili sta se v igri Kmečki rebus, in sicer sta morali na lopar zlagati lesene kocke s črkami. Dodajali sta jih na znak voditeljice Natalije, poraženka je bila tista, katere kocke so se raztresle prvi, in to je bila Tamara. Maja se je tako razveselila zmage in prednosti, ki jo je priborila svoji družini. Dobili so dva načrta, enega za kozolec in enega za hlapca. Tamara je ob tem zamahnila z roko, češ da tega pa res ne potrebujejo. Majina družina pa si je oddahnila, saj so se ob ogledu načrtov prepričali, da delajo prav.