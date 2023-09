Ta dan je Mateja zaupala tudi svojo žalostno življenjsko zgodbo. Njena starša sta se ločila, ko je bila stara komaj sedem ali osem let. Mateja: "In mamica je čez noč vzela stvari in je šla. Potem sem se pa kar izgubila." Tekmovalka še danes išče odgovore na vprašanje, zakaj se je to zgodilo. Mateja: "Mogoče sem tudi zdaj kdaj osorna, nesramna, nedostopna do svojih staršev ... Težko mi je, ker ne znam priti do njiju, pa jima reči, da ju imam rada. Čeprav ju imam rada."