'Manj kot imam stika z njim, bolje je'

Najmlajši moški tekmovalec letošnje Kmetije Nik se z enim od sotekmovalcev nikakor ne ujame. Nik je sicer zelo povezan z Aneto in meni, da je prav to glavno jabolko spora s sotekmovalcem: "On je verjetno ljubosumen, ker se dobro razumem z Aneto. Samo v tem vidim problem."