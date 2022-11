Manja in Karin bosta začinili dogajanje v areni

Tudi Jan se bo hudoval na Aljaža, ki bi po njegovem mnenju moral zaščititi Karin, če mu je res toliko do nje. Kasneje mu bo kar naravnost povedal, da je kot kuža, odkar je Aneta začela voditi igro. Jan: "Edini razlog, zakaj je Aljaž naiven, je to, da je ovca." Aljažu bo vse skupaj očitno prišlo do živega, saj se bo skregal najprej z Aneto in nato še z Ivanom.