Manja: Jaz lovim moške, ne oni mene

Karin in Aneta sta si na skrivnem sestanku nekdanjih izzivalcev izmenjali kar nekaj očitkov. Karin je Aneti očitala, da je razkrivala informacije, ki ji jih je zaupala, Aneta pa Karin, da sedi na dveh stolih. Aneta jo je še spomnila, da sta se skupaj obrnili proti Tomu , Karin pa se je uprla, češ da je Aneta prva začela z izjavami, da Tomu ne zaupa. Povedala je, da naj delajo kar hočejo in je odšla v hišo. Tom pa se je čudil, mislil je, da je njihov klan bolj povezan.

Razčiščevanje

Aneta zaradi napetosti ni spala v hiši, zjutraj pa se je pogovorila s Karin. Zanimalo jo je, če je Danijela že zasedla njeno mesto. Karin ji je zagotovila, da ne in da z Danijelo nista nikoli delali njej v škodo. Aneta pa je opozorila, da glede sotekmovalke nima dobrega občutka, poleg tega se ji je zdela močna konkurentka. Želela je, da bi Danijelo določili za drugega grešnega kozla. Aneta je nato šla lobirat še k Maji, a je ta igrala svojo igro. Maja: "Dokler mi ne bo izdala svojih informacij, jaz nje sploh ne jemljem resno."

Aneta se sooči z Danijelo

Pred izborom drugega grešnega kozla sta se soočili Aneta in Danijela. Aneto so zmotile Danijeline primerjave nje in njene psičke, Danijela pa se je branila, češ da se samo rada šali. Danijela: "Tako ali tako se ve, da so izzivalci skupaj, mogoče se zdaj to še bolj opazi, ker smo med top 10. Mogoče sem pa jaz tista, ki sem tukaj v napoto." Dodala je še, da se je navezala na Karin, ki ji je lahko zaupala in se ob njej sprostila, sedaj pa se počuti odrinjeno.