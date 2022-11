Manja naravnost v polfinale, Aljaž se počuti izdanega

Karin je presenetila družino in za glavo družine imenovala Manjo, ki je s tem postala tudi prva polfinalistka. Aljaž ni skrival razočaranja, ker mu je izpadla tekmovalka obrnila hrbet. Prvi grešni kozel je postala Aneta, Jan pa bo moral še ta teden v areno.

Aljaževa pričakovanja Aneta se je takoj zjutraj želela pogovoriti z Aljažem, a se ni prav dobro spomnila, kaj se je dogajalo prejšnji večer.

Aljaž ji je povedal, da sta se skregala, nakar sta se začela spraševati, ali se bo Karin držala dogovora in ga dala za glavo družine. Danijela pa je bila mnenja: "Glede na to, kolikokrat ji je tu hrbet obrnil, jaz ne bi kaj preveč komentirala na njegovem mestu."

icon-expand Karin je Manjo popeljala naravnost v polfinale. FOTO: POP TV

Karin preseneti, za glavo družine imenuje Manjo Karin je družini povedala, da ni vse tako črno, kot je videti, da naj se pogovarjajo in naj bodo prijazni drug do drugega. Tomu je povedala, da je pameten, razgledan in zna razmišljati s svojo glavo. Aneti je sporočila, da je lahko zelo v redu oseba in prijateljica, a naj ne hodi po ljudeh in naj ne bo nesramno direktna. Aljažu je še enkrat svetovala, naj razmišlja s svojo glavo. Jan jo je presenetil, žal ji je bilo, da se nista prej začela pogovarjati, saj bi se verjetno bolj povezala. Danijeli je svetovala, naj uporabi svojo moč, spretnosti in pamet in naj gre naprej z dvignjeno glavo. Manji je čestitala za zmago v dvoboju in jo spomnila na njun dogovor. Karin: "Pazi mi na Aljaža, pa mogoče mu povej še tisto, kar mu nisi mogla v areni." Za glavo družine je na presenečenje vseh imenovala prav njo.

'To mene boli' Aljaž je takoj po imenovanju navrgel Manji: "Dobro si mi jo oprala." Povedal je, da si ne zasluži te vloge, saj je prebirala knjige, kuhala prepočasi in tudi delati ni znala. Pritoževal se je, da ga je Karin prinesla okoli, Aneta pa je prilivala olja na ogenj in ga znova spomnila na njene obljube. Aljaž je ponovil, da mu je Karin obrnila hrbet: "In to mene boli." Aneta pa je odločitev izpadle tekmovalke pripisala Manjinim zmožnostim manipuliranja.

icon-expand Aljaž ni skrival razočaranja. FOTO: POP TV

Kozolec, hlapec in klopotec Gospodarica Nada je bila slabe volje, ker so vrata ob njenem prihodu še vedno ležala na tleh. Manjo je spomnila na obljube, prinesla ji je tudi načrt za kozolec s hlapcem, ki ga bodo morali postaviti. Gospodarica bo ocenjevala videz kozolca in hlapca. Nadina želja je bil tudi klopotec, s katerim si bodo lahko priborili boljšo nagrado, če bodo želeli. Tom je bil videti najbolj motiviran, pomagal mu je tudi Ivan. Zagnana je bila tudi glava družine, ki je celo pripravila jedilnik in razpored za delo v hlevu. Aneta, Aljaž in Jan pa so sladko spali. 'Jaz točno vem, kaj delam' Manja je ta dan morala izbrati grešnega kozla. Ko je Aneto vprašala, kako bi se počutila, če bi izbrala njo, je slednja svojo pravo reakcijo prihranila za kasneje. Jezila se je, češ da je Manji vseeno za počutje sotekmovalcev, in se spraševala, zakaj jo po obtožbah o manipuliranju s sotekmovalci sprašuje za mnenje. Manja pa: "Jaz točno vem, kaj delam. Ne sekirajte se." Ker je bila Aneta prepričana, da Manja igra "solo" igro, se je slednja tudi čudila: "A mi tako dobro skrivamo naš klan ali ljudje enostavno ne dojamejo, da smo jaz, Neli in Jan klan, pa da hočemo Toma dobiti?"

Jan bo moral ta teden v areno Na posestvo je prispelo Natalijino sporočilo. Voditeljica je v njem čestitala Manji, ki je postala prva polfinalistka letošnje sezone. Ko je s tem seznanila družino, je opazila, da imajo nekateri tako povešen nos: "Da bodo počasi našli nafto z njim." Družino je pismo spomnilo tudi na novo pravilo, da tekmovalec, ki ni bil vsaj enkrat v areni, ne sme v finale. To je pomenilo, da se bo moral Jan že ta teden dokazati v boju. Jan se ni prav nič razburjal: "Ni boljšega občutka."

icon-expand Manja je Aneto določila za prvega grešnega kozla. FOTO: POP TV