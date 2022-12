Manja: Nisem želela živeti s takimi ljudmi, ki nimajo osnove bontona

Manji se je med obiskom njenih najdražjih zlomilo srce, to pa zaradi Aljaževega zavijanja z očmi in Ivanovih izjav o njeni družini. Odločila se je, da je čas za odhod domov, zato v areni ni pokazala vseh svojih moči in znanja. Z Alexom sta spet par, Manjina neizmerna želja pa je, da bi postala mama.

V polfinalnem tednu sta se morali z Danijelo na vrat na nos preseliti v šotor, potem ko sta bili izbrani za dvobojevalki. Vzdušje tokrat ni bilo tako sproščeno kot pred dvobojem s Karin in bili sta zelo jezni na sotekmovalce. Si morda tudi Danijeli, tako kot Karin, tisto noč odpirala oči ali to ni bilo potrebno? Ja bila sem zelo jezna, ker so dali zaveznici v dvoboj. V kajži Danijeli nisem nič 'analizirala', ker ona že sama ve, kakšni so vsi, je pa res, da sva se malo pogovarjali, katera bi zmagala in katera šla domov. Jaz sem seveda bila za to, da grem domov.

icon-expand Prvi dan na posestvu. FOTO: POP TV

Pred dvobojem s Karin si bila na misiji - razbiti klan nekdanjih izzivalcev. Pokazala si izjemno osredotočenost, borbenost in motiviranost. Zakaj te je tokratni izbor vrgel iz tira? Nisem želela v borbo s svojo prijateljico. Z Neli sva se izjemno zbližali in fantom sem povedala, da se nočem boriti proti njej. V areni si se kljub vsemu zbrala, osvojila si točko za dvoboj v spretnosti, Danijela pa je z eno samo točko več postala zmagovalka. Ali te je v zadnjem hipu zgrabila borbenost ali si Danijeli morda prepustila zmago s kakšnim manjkajočim ali napačnim odgovorom? Iskreno, po dogovoru ne bi smelo priti do borbe v znanju, ker bi jaz morala izgubiti že v spretnosti, pa sem po nesreči zmagala. Znanje Pratike imam v malem prstu, vedela sem veliko večino odgovorov, vendar je na srečo zelo enostavno odgovarjati napačno ali ne odgovarjati. Sem pa poskrbela, da sva vsaj naredili šov. Pa še všeč nama je bilo, da so fantje cel dan zapravili za areno in tako je bilo zelo oteženo opravljanje tedenske naloge (smeh). Dogovor je obstal, jaz sem šla v poroto, Danijela pa je postala prva in edina ženska finalistka, kar je bila z moje strani potrditev, da držim obljube, in temu se reče žrtvovanje za svoj klan. Plan je uspel.

icon-expand V dvoboju ni pokazala vseh svojih moči in znanja. FOTO: POP TV

Ko je Danijela ob zmagi od sreče zajokala, si pokazala, kako zelo vesela si zanjo. Ali ostaja tvoja favoritka, pa čeprav ti je bil tudi Jan izredno pri srcu? Danijela je moja favoritka in bo to tudi ostala, dekle s srcem na mestu. Zelo prijetno mi je z njo in vesela sem, da je skupaj z mano utrla pot, ter na koncu postala edina ženska finalistka.

Mimogrede, kako je bilo s tistimi iskricami med teboj in Janom? Ti je bil malo všeč? Jaz in Jan sva zelo dobra prijatelja in nič več. Spomnim se, ko sem družinske člane 'peljala lulat' in jim rekla, da sva si z Janom všeč. To ni bilo res, le potrebovala sva izgovor, zakaj sva toliko skupaj, ker sva imela skrivno nalogo iskanja kamenčka. Dan pred areno si se razveselila obiska svojih najdražjih, med njimi je bil tudi takrat tvoj bivši fant Aleks. Ali so se ob vajinem snidenju in med tistim dolgim objemom spet prebudila čustva in kako je z vama danes? Ja, zanimiv občutek je bil, ko sem ga videla. Ob objemu sem se počutila doma, mogoče mi je kar malo zmešal glavo, ker je to vseeno bil prvi resnično topel objem po več mesecih. Danes sva par. Pogovorila sva se, sedaj živiva skupaj in ugotovila sva, da sva zelo srečna.

icon-expand Ne samo z Danijelo, ujela se je tudi s Karin Štangelj. FOTO: POP TV

Ali so bili tvoji najdražji presenečeni, ko si prišla domov le dan za njimi? Ja, res je, le dan za njimi sem prišla domov. Sem rekla, da ne zmorem več, kar ni bila laž. Vedela sem, da ne želim zmage proti Danijeli, še preden so prišli. Tudi ko sem videla zavijanje oči Aljaža in slišala zlobne stvari o moji družini od Ivana, se mi je zlomilo srce, in nisem želela živeti s takimi ljudmi, ki nimajo osnove bontona. Rajši sem šla k mojim, kot pravita Aljaž in Ivan, čudakom in nedelavnikom. Na posestvu si poskrbela za veliko zabavnih vložkov, od komentiranja z Janom do vloga za tvoje sledilce. Kako je bilo kasneje gledati samo sebe v oddajah? Rada se vidim na ekranih, mislim, da sem kar zabavna, včasih še sama sebe nasmejim. Definitvno bi se lahko tako gledala vsak dan. (smeh) Kakšne načrte in cilje za prihodnost imaš? V prihodnosti želim najprej narediti izpit za avto, imam tudi par poslovnih načrtov, ki jih bom poskusila uresničiti, želim pa si tudi življenja v lastniškem stanovanju, tako da upam, da bova s fantom kmalu odletela v lastno stanovanje, kjer bi si lahko začela ustvarjati družino. Neizmerno si želim otroka.

icon-expand Kmetija jo je ogromno naučila. FOTO: POP TV

Znano je, da se vračaš kot članica porote, in da nameravaš tistim, ki so se ti zamerili, zagreniti zadnje dneve pred velikim finalom. Ampak prihajajo pa tudi drugi porotniki, med njimi Aneta. Kako si se počutila pred vrnitvijo na 'kraj zločina' in kaj lahko pričakujejo gledalci v zadnjih dnevih tega napetega tekmovanja? Ah, biti porotnica je najboljša odločitev na svetu. Čisto nič me ne skrbi, vesela sem vsakega porotnika, ki se vrne. Je pa napeto! Gledalci lahko pričakujejo na obisku gospo karmo! In res je čudovito opravila svoje delo!

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20.00 na POP TV.