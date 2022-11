Manja odkrito o spolni zlorabi: Stara sem bila sedem let

Manja pa ima še veliko več bolečih spominov iz tistega obdobja. Manja: "Dejstvo je, da nikoli nisem imela opore, ki jo otrok potrebuje med svojim odraščanjem." Najbolj pa jo je zaznamovala spolna zloraba, takrat je bila stara komaj sedem let. Manja: "Spolna zloraba je nekaj, kar človeka zaznamuje, lahko za vse življenje. To je ena stvar, zaradi katere ljudje nočejo imeti partnerskih odnosov, ne morejo jih imeti." Po grozljivem dogodku je trpela za otroško depresijo, kar je družina spregledala in njene napade pripisovala želji po pozornosti ali sprenevedanju. Danes se trudi ohranjati psihično stabilnost in spomini na travmatični dogodek se vse redkeje vračajo. Manja: "Tudi tekom let, terapij in pogovorov sem spoznala, da nisem jaz kriva, in dejansko nobena oseba, ki se ji dogajajo take stvari, ni kriva za to."