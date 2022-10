Manja presrečna padla na kolena, Denisovo zmagoslavje ni dolgo trajalo

Gospodarica Nada je za zmagovalno razglasila Manjino družino, ob čemer je glava družine padla na kolena. Denis se je vseskozi pretvarjal, da se ne bo boril, toda v areni je dal vse od sebe in premagal Jana Zadravca. Člani družine so mu to zelo zamerili, Jan Zarnik je celo napovedal maščevanje.

Zajtrk z ljubeznijo Andrea je tokrat zajtrk pripravljala z ljubeznijo. Andrea: "Zajtrk mora biti sladek, tako kot je sladek Tom. Sladko življenje, sladka ljubezen." Tom: "Upam, da to ni zaradi tega, ker se je zaljubila vame, ampak da je to zgolj iz prijateljskih namenov. Ker jo zadnje čase kar nekaj razganja." Andrea pa je upala, da se vrne, saj si ni predstavljala naslednjega dne brez njega.

icon-expand Manja je od sreče zajokala. FOTO: POP TV

Manja ob zmagi pade na kolena Družini sta na trgu pripravili vsaka svojo stojnico z izdelki. Anetina družina si je pozorno ogledala stojnico Manjine družine in zdelo se ji je, da imajo sami več izdelkov. Gospodarica Nada je bila ob prihodu navdušena, izbrala si je tudi dva izdelka Anetine družine, ki sta ji bila najbolj všeč. Manjina družina pa je namenoma v hiši pustila velik koš, ki ga je spletel Aljaž. Z njim so naredili še poseben vtis na Nado. Gospodarica je ocenila, da sta se obe družini zelo potrudili. Aljaža je nagradila z dodatnimi cekini, za konec pa povedala, da zastava ostane, kar je pomenilo, da je zmagala Manjina družina. Pripravili so namreč več izdelkov, pika na i pa je bil Aljažev koš. Manja je padla na kolena: "Jaz sem si to tako želela. Res nam ni kazalo v redu, pa tako smo se kregali."

Karin napove stavko Aneta in Karin sta bili izredno razočarani. Hitro sta staknili glavi, da bi se dogovorili o naslednjih taktičnih potezah. Arena za Anetino družino pomeni člana in par delavnih rok manj, a sta se tekmovalki tolažili, da bo za peterico več hrane in več prostora. Karin je napovedala, da nove naloge ne bo sprejela in da gospodarici Nadi konec tedna sploh ni treba priti, saj da bodo kar oni šli v areno.

icon-expand Razočarani Aneta in Karin sta napovedali stavko. FOTO: POP TV

Andrea pripravlja teren Dvobojevalca Ivan in Tom sta se zadovoljna vrnila v hišo. Andrea je videla samo Toma, za vse ostalo ji je bilo vseeno. Z Aljažem se je celo dogovorila, da bosta zamenjala posteljo, da bo bližje Tomu. Andrea: "Jaz sem obljubila, da če pride nazaj, grem korak naprej." Aljažev poduk sosedom V areno se je odpravila Anetina družina, kot poseben gost se jim je pridružil Aljaž. Aneta je povedala, da so se po dobrem začetku ustavili, medtem ko so sosedje po izboru dvobojevalcev dobili motivacijo za delo. Aljaž je bil mnenja, da so bili sosedje prehitro zadovoljni z rezultatom in da bi lahko izkoristili tudi zadnji dan.

icon-expand Denis se ni prav dolgo veselil. FOTO: POP TV

Denis se s svojo igro zameri družini Denis je v areni povedal, da ni pričakoval Danijelinega glasu, ta pa mu je očitala, da obljublja vse povprek. Denis: "Saj grem domov, kaj se sekiraš." V resnici pa se je prišel borit, le Jana Zadravca je želel prepričati v nasprotno. Izbral je dvoboj v spretnosti in v igri črepinjska sodba sta morala v vedru, ki sta ga nosila na glavi, prenašati vodo do mize s posodo. Denis je prvi v posodo zlil vedro vode, Jan pa je imel velike težave in mu je vedro ves čas padalo z glave. Nato je Janu le uspelo do posode prinesti prvo vedro vode, medtem ko sta Denisu dve zapored padli na tla. A Janu v nadaljevanju znova ni šlo in Denisu je uspelo prvemu napolniti posodo. Prišel je do ključa, odklenil skrinjo s kladivom in z njim za konec razbil vrč. Jan se je tako moral posloviti, Denisu pa je zmaga vlila nov zagon, počutil se je še močnejšega. A takrat še ni vedel, da se je s svojo igro zameril ostalim članom družine. Jan Zarnik je celo napovedal, da se bo maščeval.