Manja: S Tomom nisva nikoli imela romantičnih stikov

Manja Šernek zaradi vse večjega hrupa glede nočnega dogajanja med njo in Tomom Zupanom pojasnjuje, kaj se je v resnici zgodilo v njeni postelji. Zaupala nam je tudi, kako je po novem z njenim stanom.

Po zabavi je glava družine Manja Šernek skočila v svojo posteljo, ki sta jo pred tem okupirala Ivan Šmergut in Tom Zupan. Prvi se je umaknil, slednji pa je ostal. Ivan: "Jaz sem se naspal dobro, za Toma pa ne vem, kaj je počel tam v sobi ... Nič nisem slišal, ker sva se z Aljažem malo pogovarjala, potem sva pa zaspala." Tom je povedal, da sta se z Manjo malo 'hecala' in da se ni zgodilo nič takega, Manja pa se je sprva samo smejala. Ker pa je bilo nočno dogajanje glavna tema pogovorov na posestvu in ker so jo tekmovalci nenehno spraševali o tem, se je kasneje že začela jeziti. Manja: "Jaz in on nimava nič, ne bova imela nič in to bo to."

Manja se je odločila, da bo zaradi vse večjega hrupa glede tega, kaj se je v resnici zgodilo med njo in Tomom, stvar podrobneje razložila. Manja: "Fanta sta me pričakala v moji sobi, bil je smeh in zabava, nihče ni želel imeti kakršnih koli romantičnih podvigov drug z drugim. Jaz in Tom nisva imela nobenih telesnih stikov, kot je izgledalo v sobi glave družine. Vse skupaj je le dimno ogledalo, v postelji sva se le malo objela, pa še to bolj za šalo. Je pa res, da se situacija ne bi zgodila, če ne bi vsi bili tako dobre volje."

In ker je Ivan v oddaji omenil njeno opravo, je komentirala tudi to: "Oblečena sem bila za spanje. Ne vidim problema v tem, kako sem oblečena pred spanjem v moji sobi. Ko so moški spali samo v spodnjem perilu, ni bila tabu tema, takoj ko se ženska obleče v nekaj krajšega, pa je drama. Izjava Ivana je bila meni neprimerna, naj pomete pred svojim pragom." Poleg tega je snemanje potekalo v poletnih mesecih, zato je bilo v hiši soparno in vroče, še dodaja.

Manja danes obžaluje, da je sploh prišlo do omenjene situacije in da ni šla spat v posteljo, ki je bila takrat prosta. Poudarja, da sta bila s Tomom samo prijatelja in se v nobenem trenutku nista romantično zapletla, pa čeprav sta bila oba samska. Manja se je namreč že konec marca razšla z raperjem Aleksom, s katerim pa ostaja v prijateljskih odnosih. Manja: "Več mesecev se nisva slišala ali videla, za Toma pa je vedel, preden se je stvar predvajala po televiziji. Poskušala sva se nekako pogovoriti, ampak sva se odločila, da dokler se prah ne poleže, ne bova skupaj. Oba sva prepričana v najino odločitev in ostajava v trdnih prijateljskih odnosih še naprej, kot sva bila do sedaj." In zakaj ima na družbenih omrežjih navedeno, da je v zvezi? Manja v smehu: "Ker so mi nadležni fantje, ki mi pišejo non-stop. Tako se jih najhitreje odkrižam."

