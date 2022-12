Manjo doma čaka nekdanji fant Alex: Perem, likam, barvam stanovanje

Manjini najdražji niso mogli izbrati bolj primernega trenutka za obisk. Tisti dan je bila tekmovalka povsem na tleh in želela si je njihove ali družbe svoje psičke. Dobila je vse to. Na posestvo so prišli mama Cecilija Shatz, ki se je Sloveniji predstavila v Ljubezni po domače, Manjina psička, prijatelja in nekdanji fant Alex Žohar - Cener. Cecilija: "Tako sem srečna, da vidim hčer po dveh mesecih, pa da vidim, da je živa, zdrava, ganjena sem ... To je moja princeska, ampak zdaj je kraljica."