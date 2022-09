Manjo Ivanovo besnenje spravilo v jok

Valerija je za glavo družine določila Jana, ki pa ni dobro razumel gospodaričinih navodil. Člani Majine družine pa so se bolj ukvarjali z izborom prvega dvobojevalca, zaradi česar je v hiši izbruhnil prepir.

V hiši sanjsko, v hlevu vešče, mokrota in mraz Majina družina je začela uživati v luksuzu hiše, kamor so se preselili po bolje opravljeni tedenski nalogi. Vladislav je bil še posebej navdušen in je poprijel za ponev, da bi razvajal sotekmovalce. Pohvalil se je, da je kuhal že za 283 ljudi in da bo njegovo bodoče dekle zagotovo zadovoljno, ker zna vse opraviti sam. Aleševa družina pa se je morala sprijazniti z nočitvijo v hlevu, kjer se je Monika ustrašila vešče. Jožica je povedala, da po 45-ih letih znova leži na senu, Janu pa je bilo všeč edino posedanje ob ognju. Alešu ni verjel, da mu je v hlevu bolje kot v hiši: "Ta Aleš samemu sebi laže."

icon-expand Aleš se bolje počuti v hlevu, Jan mu ne verjame. FOTO: POP TV

Majine družine ni minilo navdušenje niti naslednji dan, ko so se vsa dekleta lepo uredila. Janu se je zdelo, da je v hiši sanjsko. Monika pa se je v hlevu pritoževala, češ da se ni naspala in da jo je zeblo. Jan je potožil, da ga vse boli, Aleš pa je ugotovil, da je ves moker, saj streha pušča. Dodal je tudi, da komaj čaka, da se reši klobuka glave družine. Damijan trenira, da bi se vrnil k Moniki Damijan je v gozdu mislil na svojo ljubljeno Moniko. Tom mu je povedal, da mora zmagati v dvoboju, da se bo vrnil k njej. Tom: "Pa pokazati malo jajca." Damijan je povedal, da bo moral še malo trenirati, a je med treningom za igro Jajce na oko razbil večerjo. Aneta ju je kregala, češ zakaj jajca nista skuhala, da bi ga lahko vsaj pojedli.

Valerija za glavo družine določi Jana Aleševa družina si je ogledala Valerijino sporočilo. Izpadla tekmovalka je povedala, da se počuti izigrano in da je družina izgubila par pridnih rok, a tudi konkurentko. Z Alešem se je ujela najmanj, bila je mnenja, da v hišo prinaša negativno energijo in da ne stoji za svojimi besedami. Denisa je pohvalila kot super in delavnega fanta, a je bil njegov kamenček zaradi predhodnih dogovorov kot nož v hrbet. Janu je zaželela, da bi prišel čim dlje, tudi do zmage, saj je po njenem mnenju dovolj sposoben. Moniki pa je svetovala, naj se ne zapenja 'za vsako besedo, da ne bo krega v družini'. Za glavo družine je imenovala Jana, ki si je za cilj zadal uspešno opravljeno nalogo in vrnitev v hišo.

icon-expand Jan je nova glava družine. FOTO: POP TV

Beležka za nekaj litrov mleka Jan je pred prihodom gospodarice ugotovil, da so v hiši pozabili beležko. Majo, ki je po zmagi pri tedenski nalogi ostala glava družine, je prosil zanj. Ona je v zameno želela malo mleka, Jan pa je takoj privolil. Ko je dobil beležko, si je vidno oddahnil. Izzivalci imajo samo še tri možnosti, da postanejo člani družine Aneta je na stranišču našla Natalijino sporočilo. Izzivalci so izvedeli, da bodo naslednji dan spoznali svoja nova nasprotnika. Karin je z zmago v dvoboju postala polnopravna članica rumene družine, ostali imajo na voljo samo še tri možnosti. Natalija v pismu: "To veste samo vi. Dobro premislite, kako si boste zagotovili mesto v dvoboju. Nikar ne izgubljajte časa." Tom se je bal, da ga nihče ne bo izzval in da ne bo dobil priložnosti, da sploh pride na posestvo. Izzivalci so začeli kovati načrte, kako bi prepričali člane družine, da bi prav njih pozvali na dvoboj. Aljaž je računal predvsem na pomoč zaveznice Karin ali pa si bo prisvojil Pratiko in z njo izsiljeval.

icon-expand Izzivalcem se čas hitro izteka … FOTO: POP TV

Jan ne razume gospodarice Gospodarica Nada tudi tokrat ni prišla praznih rok. Nada: "Če jih to, kar imam s seboj, ne bo motiviralo, potem jim ni pomoči." Novo glavo družine je ocenila: "Luštkan fant, ampak mislim, da je neizkušen." Obema glavama je naložila popravni izpit, kar pomeni, da bodo morali podreti vrata in jih znova postaviti, tako da med odpiranjem ne bo prihajalo do nesreč. Dala jim je tudi načrt, a samo delnega, in bila je mnenja, da bo o zmagi odločalo prav to. Družini sta poleg tega morali ograditi posestvo, vsaka na svojem delu. Ograja mora biti starinska in prebarvana, tekmovalci ne bodo smeli pozabiti na vrata. Jan je priznal, da Nade ni razumel, a ni hotel preveč spraševati, da ne bi bi bil videti neumno. Glavi družine sta za konec dobili zlatnike za tržnico, Maja pa je za nagrado dobila hladilnik ter gajbico z dobrotami.

icon-expand Manja ne prenese kričanja. FOTO: POP TV

Ivan besni, Manja zajoče Ivan se je medtem v hiši razburjal, češ da so tekmovalkam zrastla krila, ker je glava družine še vedno ženska. Na ušesa mu je namreč prišlo, da naj bi načrtovale moške dvoboje, da bi se znebile močnejših konkurentov. Maji je očital: "Da bom jaz delal kot kreten, ti boš pa dirigirala, kdo bo šel ven in kdo bo šel kam." Manji ni bilo všeč širjenje negativne energije: "Nočem slišati ene višje frekvence več v tej hiši, ker se mi bo strgalo. Ko se bom jaz začela dreti, vso to dretje ni en odstotek tega." Razumela je, da so tekmovalci neprespani in lačni, a to ni bilo nobeno opravičilo. Kasneje je jokala, Ivan pa ji je razlagal, češ da ne želi delati 24 ur na dan, v zahvalo pa dobiti kamenčke. Z Vladislavom sta poudarila, da sta sama v nalogo vložila veliko več truda kot Jan in Peter. Odločila sta se, da bosta delo zanalašč prepustila ženskam. Še isti večer sta z Majo zakopala bojno sekiro, Ivanu in Vladislavu pa je uspelo dokazati, da brez moških ne gre.