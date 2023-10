Marcel brez dlake na jeziku o tem, zakaj s Klaro nikoli ne bosta par

Tekmovalce v hiši je v Kmečkem listu pritegnila novica o tem, da sta Klara Vodopivec in Marcel Verbič zakopala bojno sekiro. Iz Kmečkega lista: " V prvih nekaj tednih sta bila ves čas skupaj in sta bila zagotovo ena največjih zaveznikov na posestvu. Po poročilih naših zaupnih virov s posestva naj bi med njima takrat nastala močna prijateljska vez, ki pa je morda imela potencial tudi za kaj več. " Patricija Virant : "Jaz sem vedela, da je Marcel zaljubljen v njo že cel, cel čas."

V nadaljevanju je pisalo: "Ker robati boksar ni najboljši z besedami, je odnos Marcela in Klare hitro prerasel v nenehno zbadanje, ki je počasi požrlo vse, kar je nekoč med njima obstajalo." Klara: "Marcel, oprosti, ampak ni bil moj namen ta, da si ljubosumen, res ne, samo sem se boljše razumela s Kristijanom kot pa s teboj in to te je verjetno sunilo v srce, da si postal takšna zver."