Marcel in Žan z grožnjami nad Tamaro

Potem ko sta se družini zagnali v mletje pšenice, pa bo ponoči prišlo do zaostanka Marcelove družine. Domen Ofak : " Sosedova družina je malo popustila. Mi smo zagrabili priložnost in mlin se vrti. " Marcelu bo povedal: " Majstor, če ti nisi pri mlinu, če ura ne teče, je to naš čas. " Tudi Anja Malešič bo Marcelu dopovedovala: " Oni lahko delajo 10 ur, če hočejo, če jih nihče izmed nas ne ustavi. "

Ker Marcelova družina ne bo dosegla svojega, se bosta glava družine in Žan Simonič zatekla kar h grožnjam. Žan: "Imeli boste velike probleme, ker vam bom jaz onesposobil stroj in ne boste mogli delati." Tamara: "Kako lahko prideta, se dereta name?" Tim bo ocenil. "Žan pa se seveda jezi, ker je bil on odgovoren. Če ne bi raje vrtel Suzane celo noč, pa mešal 'lufta', bi lahko mešal tule mlin."