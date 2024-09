Marcel je obžaloval svoje besede, toda opravičilo ni zaleglo

Ključni, četrti teden tekmovanja se za gozdarje ni začel dobro. Ko Marcel Verbič na mizi ni našel prostora, kamor bi postavil svoj krožnik, je stvari enostavno z roko 'pometel' na tla. Vprašal je: " A ne morem biti včasih malo živčen? " Ko je Anja Malešič odvrnila, da ni treba metati stvari po tleh, ji je Marcel zabrusil: " Za sebe se brigaj, pa glej v svoj krožnik. " Nakar je vzkipela še Tamara Talundžić : " Zdaj bo pa meni počasi prekipelo. Kaj se dogaja? " Marcel se je branil, češ da imajo vsi ljudje kdaj slabe trenutke. Priznal je, da je naredil napako in da to ni bilo lepo od njega.

Tima Novaka pa je skrbelo, da bo majhen prepir pokvaril načrte gozdarjev. Da bi vstopili v tekmovanje, morajo namreč ugrabiti tri člane družine. Nik: "Res smo malo smotani." A prepira še ni bilo konec, Anja je Marcelu očitala, da je agresiven, in zahtevala, naj se ne pogovarja več z njo. Tim pa je obupoval, saj se je zavedal, da bi morali ravno v ključnem trenutku, ki je pred njimi, držati skupaj: "Ne rabimo se zdaj kregati, prosim lepo."

Tamara je še povedala, da je Marcel v tekmovanje vstopil z masko, češ da je sproščen, delaven in prijazen. Sedaj pa je njegova maska začela padati: "Enostavno se kaže ta stari Marcel. To pomeni, da trenira štiri ure na dan, za seboj pa nič ne pospravi." Tudi Tim je bil enakega mnenja, Marcel pa se je branil, da v njihovi družbi mentalno pada, da se jim ne more odpreti, saj da se z njimi energetsko ne ujame.