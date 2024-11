Marcel močnejši, Maja spretnejša in z več znanja

OGLAS

Maja hvaležna za izkušnjo Nik Triler je v kajžo odnesel zajtrk za dvobojevalca, sestri Maji pa namenil nekaj spodbudnih besed. Maja je bila hvaležna: "Zelo sem vesela za to izkušnjo, da sva z Nikom lahko bila skupaj na kmetiji, da sva doživela vse te res vrhunske momente, da sva znala drug drugega podpreti, ko je bilo treba, da sva znala drug drugega motivirati, ko je bil kdo žalosten, ko je bil kdo jezen. Če bi lahko, bi to naredila še enkrat – z njim v kateri koli šov, res to je ena fenomenalna izkušnja. Naučiš se veliko o sebi, naučiš se veliko delati, naučiš se predvsem ceniti."

Nik Triler je Majo bodril pred zahtevno areno. FOTO: POP TV icon-expand

Kritike na račun glave družine Družina je medtem pokomentirala Nikovo vodenje. Marjana Povše je bila mnenja, da je zatajil. Tim Novak: "Ne bi se mi zdelo pošteno, da bi bil Nik znova glava družine. Ko si glava družine, moraš res nekako voditi družino, organizirati vse skupaj, jih motivirati za delo in sam še največ delati." Motilo jih je tudi, ker Maja ni delala, saj da se je počutila nezaželeno. Tjaša Vrečič: "A prejšnji teden pa se Žiga in Žan nista počutila nezaželena, pa sta delala."

Veselje družine, seli se v hišo. FOTO: POP TV icon-expand

Družina si pribori selitev v hišo Gospodarica Nada si je ogledala vrt, živali, peč in hlev za osla. Ko je zagledala ograjo, je Niku povedala, da mu tega ni naročila. Nada: "Toliko so imeli naloge, pa so še naredili nekaj dodatnega." Družini je priznala: "Nisem pričakovala, da vam bo peč tako uspela." Zadovoljna je bila, ker so razmišljali s svojo glavo in postavili ograjo za osla. Družina se je zato lahko veselila selitve v hišo, morala pa jo je najprej pospraviti. Marcelova premoč Marcel Verbič na tribunah ni pričakoval podpore, temveč kisle obraze. Maja pa je napovedala eno boljših aren, saj sta bila oba z Marcelom izjemno motivirana. Drugi dvobojevalec se je odločil, da se bosta pomerila najprej v moči, nato v spretnosti, na koncu pa v znanju. Tako sta začela z igro Čaplja, v kateri sta morala z nogo čim dlje držati gugalnico, da se ne bi prevrnili vrči na drugi strani gugalnice. Dlje je gugalnico uspelo držati Marcelu, ki ga je ves čas motivirala Tamara Talundžić, slišati je bilo tudi Tjašo in Anjo Malešič. Spretnejša Maja Druga igra, v kateri sta se pomerila, je bila Igla v senu. V bazenu, polnem blata in sena, se je skrivalo pet različnih predmetov v njunih barvah. Maja je našla že štiri predmete, ko je Marcel našel šele prvega. V nadaljevanju se je razveselil še druge vrečke, a je Maja nato uspešno zaključila iskanje in rezultat izenačila.

Marcel je bil zmagovalec dvoboja v moči. icon-picture-layer-2 1 / 3

Odločalo je znanje Dvobojevalca sta se pomerila še v znanju, in sicer v igri Zapik. Kviz od njiju ni zahteval samo znanja, do vprašanj sta se morala najprej prebiti, saj so se nahajala v žakeljčkih, obešenih na vzmeteh. Številke na njih so predstavljale vrednost vsakega pravilnega odgovora in težavnost vprašanja. Zbrati sta morala 11 točk. Prvi se je z žakeljčkom vrnil Marcel in si prislužil prvo točko. Marcel je bil hitrejši tudi v drugo in v tretje, a ni poznal odgovorov na vprašanji. Maja si je medtem prislužila pet točk. Podobno je bilo tudi v nadaljevanju, Marcel ni imel dovolj znanja, tako je Maja prva nabrala dovolj točk za zmago. Maja: "Ta zmaga je bila za Nika, ta zmaga je bila za moja dva otroka, ta zmaga je bila zame." Marcel je dal vse od sebe Marcel je priznal, da se ni dovolj učil. Bilo mu je žal, a je hkrati dvomil, da bi si dovolj zapomnil. Marcel: "Jaz sem dal vse od sebe, tako da to šteje." Njegova največja napaka je po njegovem mnenju bila ta, da je preveč zaupal gozdarjem. Če bi čas lahko zavrtel nazaj, bi se povezal s Tjašo in njenim klanom. Marcel: "Naivno sem jim verjel, kaj hočeš. Spet ena šola."