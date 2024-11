Marcel o Timu in Nuši: V gozdu se je dogajalo marsikaj

Marcel Verbič po odhodu s Kmetije razkriva, koga od tekmovalcev Kmetije bi najraje srečal v pravem boksarskem ringu in kaj se je v ozadju snemanja dogajalo med Timom in Nušo. Komentatorji Alen, Teja in Matic pa se sprašujejo, kako dolgo bosta Maja ter Nik še lahko peljala svojo igro in ali lahko letošnjo sezono Kmetije znova osvoji ženska?

OGLAS

Pretekli teden je bil na Kmetiji prvi mešani dvoboj v areni, v katerem je Maja izločila Marcela, s tem pa sebi in bratu Niku zagotovila še en teden vladavine družine Triler. "Obeta se jima pekel," je prepričan Matic, "to je zdaj samo še bratska naveza, njun klan je razbit," dodaja in napoveduje, da bo Nik še en teden ostal glava družine, v Majini prihodnosti pa kmalu vidi še en obisk arene.

Teja je navdušena nad rezultatom mešane arene. "Maja je dokazala, da lahko tudi ženske zmagajo in v dvoboju vržejo ven kakšnega dedca." Alen pa se ob tem sprašuje, ali bi lahko v letošnji sezoni do zmage znova prišla ženska. "Tjaša se mi zdi neuničljiva, razmišljam, kaj bi jo sploh lahko ustavilo," pravi, "dobro taktizira, pridna je, dela, pa še mišice ima s tem možnosti proti kateremu koli dedcu," se strinja Teja.

Alen Podlesnik, Marcel Verbič, Teja Muhič in Matic Herceg FOTO: Anastasija Jović icon-expand

V peti epizodi Cele štale se je komentatorjem pridružil tudi izpadli tekmovalec Marcel, ki pravi, da imata s Timom še neporavnane boksarske račune. "Že lani je rekel, da mi bo razbil gobec, dal sem mu možnost, da pride v ring in to stori," pravi 25-letnik in dodaja: "Tim, tukaj sem in te z veseljem čakam." Avtor izraza piškotka, ki se je prijel Tima in Nuše, pravi tudi, da v oddaji nismo videli čisto vsega. "Dogajalo se je marsikaj, če ne v hiši, sta odšla pa v gozd," se je namuznil Marcel.

Marcel se je v spletni oddaji Cela štala dotaknil tudi svojega odnosa z Marjano, ki je bila v preteklem tednu zaskrbljena in prestrašena zaradi njegovega nenavadnega obnašanja. "Marjanca, veste, da sem vas imel rad, nikoli vam ne bi ničesar naredil," jo je direktno nagovoril in poudaril, da bi jo gotovo prej zaščitil, kot ji storil kaj žalega.

Spletno pogovorno oddajo Kmetija: Cela štala lahko spremljate na 24ur.com vsak ponedeljek.