Marcel podaljša mandat Niku, družina prosi za pomoč

Tjaša: Včasih samo sebe šokiram Nik Triler je prišel v kuhinjo in na mizo pred Tjašo Vrečič vrgel Pratiko, ki jo je našel skrito v hlevu. Nik: "Gledate me in lažete mi." Sklepal je, da je Pratiko skrila, da se on in njegova sestra Maja ne bi mogla učiti. Tjaša se je še naprej branila, češ da ni tako neumna, kasneje pa je priznala, da je to res storila. A je bila Nikova jeza zanjo dobrodošla, saj jo bo, če bo znova glava družine, tudi tokrat imenoval za deklo. Tako se bo lahko vrnila v gozd, da bi lahko našla še kakšen namig. Tjaša je še pojasnila: "Sicer ni bila moja ideja, idejo je dala Anja, ampak strinjala sem se, Pratiko sem na koncu skrila jaz. Včasih samo sebe šokiram, kako dobro znam igrati. Skoraj cela familija ve, da sem jaz skrila Pratiko, pa me nobeden ni izdal."

Neprijeten občutek Maja je dan po areni ugotavljala, da so vsi njeni zavezniki izpadli in da sta z Nikom ostala sama, kar je bil zanjo neprijeten občutek. Nik je izrazil željo, da bi se dobro razumeli, a je čutil, da niso za to. Zdelo se mu je, da želijo udariti prav po njiju. Tjaša: "Mislim, da Nika in Majo čaka kar naporen teden. Morata igrati zelo, zelo pametno, če hočeta priti naprej." Marcelove ostre besede Marcel Verbič je družini sporočil: "Dragi taktizerji, pazite, da se ne zataktizirate." Čestital jim je, ker so ga uspeli izločiti, nato je Anji povedal, da mu je šla na živce: "Moraš se naučiti, kdaj je treba biti tiho." Tima Novaka je označil za izdajalca in goljufa, povedal mu je, da se mu bo vse vrnilo. Tamari Talundžić je povedal, da če ga je vlekla za nos, je to odlično odigrala. Žigo Moharja je pohvalil kot pridnega, delavnega in nekonfliktnega. Žanu Hroneku je povedal, da mu manjka malo hrbetnice, Tjaši pa, da se zaradi prevelike želje po zmagi preveč ukvarja s taktikami. Marjani Povše je očital, da je izdala Borisa Vidoviča in s tem tudi njega, česar ji ne more oprostiti. Pohvalil je Majino lojalnost, njej in Niku je zaželel srečo vse do finala in zmage. Na koncu je za glavo družine imenoval Nika, to pa zaradi njegove lojalnosti in truda pri nalogah. Izrazil je željo, da naj vse, ki so ga izdali, pošlje domov.

Nik Triler ostaja glava družine.

Hlapec ostaja Žan, dekla pa Tjaša Nik se je pred imenovanjem hlapca in dekle posvetoval z Majo, a se je na koncu odločil enako kot v tednu poprej. Hlapec tako ostaja Žan, dekla pa Tjaša, ki se je imenovanja veselila. Vsak je dobil po en kamenček in oba bosta štela na izboru prvega dvobojevalca. Družina prosi za pomoč Gospodarica Nada se je ob prihodu na posestvo čudila, ker se tekmovalci še niso lotili izdelkov iz gline, saj je to zamuden postopek. Poleg tega morajo izdelke postaviti v hladno peč, oni pa so že zakurili. Morajo pomagati tudi sosedu, ki je želel počistiti vinograd. Ko so končno prišli na lokacijo, pa so ugotavljali, da bo izziv zelo naporen. Tamara je predlagala, da bi se predali, toda Tim in Nik sta bila odločena: "Ni predaje." A je tudi Stanislav Travnikar ugotavljal, da so se znašli v izjemni situaciji. Sklenili so, da bodo gospodarico Nado prosili za dodatno opremo, dva para delovnih rok in več časa.

Družina je gospodarico Nado prvič prosila za pomoč.