Marcel se vrača v staro formo in se podaja na zanimivo pot

V dvoboju v moči je bilo zame najtežje voziti samokolnico po sekancih. Res je izjemno težko. Kot sem že povedal, so bile moje noge čisto trde, kondicije pa vedno manj in manj. V dvoboju v spretnosti me je najbolj gnala moja želja po zmagi, moja želja po nekem dosežku in seveda želja po tem, da dohitim in prehitim Žana.

V areni sta pristala, ker vaš klan ni bil tako močan, kot ste mislili. Te je presenetilo, da je vse zakuhal Tim Novak, ki je prepričal Patricijo Virant in Matejo Šereg, da sta glasovali zate?

Pa niti ne. Tim je že na začetku tekmovanja pokazal, da bi naredil vse, da pride do zmage, kar seveda spoštujem. Res pa ni bilo potrebe po tem, da me je poniževal in očrnil pred drugimi, zato da jih je dobil na svojo stran. Sem pa tako ali tako vedel, da bom slej ko prej zapustil to tekmovanje, ker so se dejansko popolnoma vsi spravili na mene.

Se ti zdi, da ste v tisti fazi tekmovanja morda preveč podcenjevali nasprotni klan?

Nikoli nisem nikogar podcenjeval. Tudi, če sem rekel, da se mi nekdo zdi najšibkejši člen, to ni poniževanje, ampak moji občutki ali pa realnost.

Sam si pred odhodom v areno izjavil, da na posestvu ostajajo tekmovalci, ki niso pokazali dovolj. Enake kritike smo slišali s strani tvojih sotekmovalcev na tvoj račun. Predvsem Tim je večkrat podvomil v tvoje lesarske spretnosti. Kako bi to komentiral?

Zdaj, ko sem pogledal vse oddaje, vidim, da so me skozi celotno kmetijo vsi poniževali in napadali. Rekel bom samo to, da tisti, ki imajo največ za povedati čez druge, so običajno največji biseri. Poleg tega je bilo treba vse, kar je Tim postavil, popraviti. Tako da, včasih se je dobro osredotočiti na samega sebe, pa poiskati napake pri sebi ter jih popraviti. To, da sem sam izjavil, da so na kmetiji ostali ljudje, ki nimajo preveč znanja, je pa čista resnica.

Več tekmovalcev je komentiralo tudi tvoj odnos do žensk, ki po njihovih opažanjih ni bil spoštljiv. Kakšen bi bil tvoj komentar?

Kdaj ste slišali iz mojih ust, da ne maram žensk? Jaz mislim, da so ženske prečudovita bitja, in skoraj vsak uspešen moški, ki je napisal knjigo o uspehu, pove, da ga je do tega pripeljala ženska. In prepričan sem, da to drži. To pa, da sem imel nespoštljiv odnos do žensk na kmetiji, mislim, a so pogledale sebe, kako so se obnašale in kakšno igro so igrale? Sicer pa mislim, da so komentarji povedali več kot dovolj, kar se tiče žensk v letošnji Kmetiji.