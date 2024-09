Marcel Verbič je četrti gozdar, na posestvu so tekle solze

V hiši v gozdu so se naselili trije gozdarji, na posestvo je kot četrti prišel Marcel Verbič. Vsi si morajo priboriti svoje mesto v družini, si je pa Žiga Mohor priboril imuniteto v tem tednu. Nejc Abram pa je v jok spravil dekle Evo Luno Mlakar in zamajal njeno zaupanje.

Kmečki fitnes Igor Mikič je prvo jutro na posestvu začel s treningom, saj je to način njegovega življenja. Igor: "Tako kot si gre nekdo zjutraj umit zobe, je meni avtomatično, da grem v fitnes ... Meni je mnogo kmečkih fantov pisalo, da fitnes ni prava moč, zato sem tudi prišel na kmetijo, da jim pokažem, da smo lahko fitneserji močni tudi na polju, da znamo delati, da smo pridni in da nam ni nič izpod časti delati."

Trije gozdarji in njihova vloga V gozdu so se z Natalijo Bratkovič srečali tekmovalci prejšnje sezone Kmetije, Tim Novak, Anja Malešič in Tamara Talundžić. Njihova vloga bo letos malce drugačna, saj bodo gozdarji, svoje mesto v družini pa si bodo morali še prislužiti. Živeli bodo v hiši v gozdu, ki pa jo bo treba temeljito očistiti. Vsak teden bo eden izmed gozdarjev moral na na delo na posestvo kot 'strokovnjak'. Tam bodo tudi spali, spremljali člane družine in sklepali tiha zavezništva. Po štirih tednih bo morala njihova družina šteti osem članov, kar pomeni, da bodo morali pridobiti še štiri nove. Gozdarji so torej štirje, zadnji je bil sprva neznanka. Gozdarji so bili neprijetno presenečeni, ko so videli, v kakšni hiši bodo morali živeti. Poleg čiščenja hiše morajo v gozdu izkopati hladilnik, ter izdelati napravo za gretje in kuhanje. 'Jaz ne maram ljudi, ki se mečejo v ospredje' Tekmovanje se še ni dobro pričelo, ko je že prišlo do prvih napetosti. Igorju Mikiču ni bilo všeč, ko je skupino tekmovalcev med delom v gozdu zmotil Nejc Abram in dekletom rekel, naj kar njemu povedo, če kaj potrebujejo. Igor: "Jaz ne maram ljudi, ki se mečejo v ospredje in ki se imajo za nekaj več. Zelo grdo je izpadlo, kot da mene in Borisa sploh ni tam zraven. Kot da nisva nič vredna." Igorja je pred tem zmotila še ena Nejčeva opazka. Ko je želel pomagati pri izdelovanju lesenih delov pluga, so tekmovalci njegovo pomoč zavrnili, Nejc pa naj bi mu rekel, češ da si ne bo zlomil nohta ali pa si uničil laka. Nejc se je Igorju opravičil, ta pa je dodal, da mu bo dal še eno priložnost, a če se bo to ponovilo, sta zaključila.

Zaupanje na preizkušnji Družina je medtem izvedela, da jih čaka prvi boj letošnje sezone. Izbrati so morali dva služabnika in največ glasov sta dobila Žiga Mohar in Žan Hronek. Je pa zaradi glasovanja jokala Eva Luna Mlakar, saj se Nejc ni držal dogovora, ki sta ga imela, in sicer, da bosta oba glasovala za moška. Eva Luna je povedala, da bo izgubila zaupanje vanj. Eva Luna: "On tega ni naredil, ker se ni hotel zameriti fantom ... Očitno je bolj pomembno to, kako izpade pri fantih, čeprav si nisem mislila, da bom morala kdaj to reči in da se bom kdaj morala s tem strinjati." Dodala je še: "Saj sva prišla vsak zase, ja, ampak je še vedno ključnega pomena to, da si jaz in on najbolj zaupava." Maja Triler je Nejcu kasneje povedala, da morata z Evo Luno držati skupaj. Nejc je priznal, da je naredil napako in da je ravnal nerazsodno. Pojasnil je, da je tako glasoval zaradi zapleta z Igorjem. Eva Luna je povedala, da mu bo poskušala še naprej zaupati, bala pa se je, da mu ne bodo zaupali drugi tekmovalci, s katerimi je imel dogovor, ki se ga ni držal.

Žiga Mohar si je v prvem dvoboju na posestvu priboril imuniteto. FOTO: POP TV icon-expand

Žiga si pribori imuniteto Natalija Bratkovič je razkrila, da se bosta vsak teden spopadla dva služabnika, zmagovalec pa si bo priboril imuniteto. Žiga in Žan sta se pomerila v igri Dolga miza. Po njej sta morala v režo zakotaliti tri kolute, uspešnejši pa je bil Žiga, ki mu ta teden ne bo treba v areno. Žiga: "Definitivno sem pokazal ostalim, da sem sposoben, da sem to vzel resno. Ne bojim se naslednjih dvobojev, tudi pripravljen sem na močno iti naprej. Gremo dalje." To tudi pomeni, da bo prvi dvobojevalec eden izmed preostalih treh služabnikov. Marcel Verbič je četrti gozdar Družina je še izvedela, da bodo zaradi zahtevnih nalog dobili pomoč. Natalija: "Vsak teden bo k vam prišel pravi poznavalec resničnostnega šova Kmetija." Prvi je bil lanskoletni tekmovalec Marcel Verbič, ki je v gozd prišel pred ostalimi gozdarji. Izvedel je, da bo moral pomagati družini, preučiti vse tekmovalce, saj jih bo moral z ostalimi gozdarji zlepa ali zgrda pridobiti na svojo stran. To je bil pogoj za njegov vstop v boj za glavno nagrado. Glava družine Nik Triler ga je videl bolj kot konkurenta, a mu je prijazno razkazal posestvo. Tjaša je premišljevala, kako bi izpolnila skrivno nalogo, ki jo je dobila. Marcelu je namreč morala povedati, da je tudi ona gozdarka, upala pa je, da bo skrivnost znal zadržati zase. To ji je uspelo, potem ko ga je poklicala na opazovalnico. Marcel je bil presenečen, takšnih zapletov ni pričakoval že na začetku temovanja.

Tjaša Vrečič je presenetila Marcela Verbiča. FOTO: POP TV icon-expand