Marcel Verbič: Jolanda je bila edina iskrena

V svoji prvi in zadnji letošnji areni si se pomeril z Majo Triler. Najprej sta merila moči, med dvobojem pa so ti na tribunah pomagale in te podpirale predvsem Tamara Talundžić, pa tudi Tjaša Vrečič in Anja Malešič. Ali te je njihova podpora presenetila?

V moči si zmagal, a je Maja rezultat izenačila s spretnejšim iskanjem vrečk v bazenu s slamo in blatom. Kje se je zalomilo?

Jaz bi rekel, da je ta dvoboj bil odvisen od sreče, katera pa ni bila na moji strani.

Zadnji je bil dvoboj v znanju in priznal si, da se nisi učil in da to na nek način obžaluješ. Ali si računal na to ali bolj upal, da boš z Majo opravil v moči in spretnosti?

Definitivno sem računal na to, da bom zmagal v moči in spretnosti. Mi je pa seveda žal, da si nisem večkrat pogledal Pratike. Namesto tega sem raje bral knjige.

Maja je tako postala zmagovalka prvega mešanega dvoboja. Kako težko se je bilo sprijazniti s porazom?

Sprejeti je treba poraz in se iti naprej borit. Maji pa iskrene čestitke!

V areni si pristal zaradi premočnega nasprotnega klana. Slišali smo očitke o nedelu, pa tudi karakterju. Tim je denimo povedal, da bi moral biti to, kar si, pa bi te tekmovalci sprejeli. Po njegovem mnenju si se znal prilagoditi družini, samo na nek zaigran način, kar družina čez čas dojame. Bi se strinjal z njim?

Tim preveč razmišlja o drugih ljudeh, namesto da bi se osredotočil nase. Tukaj ni bilo nobenega igranja in pretvarjanja z moje strani.