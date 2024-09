Marcel Verbič: Zanima me samo rast in ne, kaj si mislijo drugi

Marcel Verbič je bil zadovoljen s tem, kako se je predstavil v prejšnji sezoni Kmetije , zatorej njegov namen ni, da se želi letos pokazati v drugačni luči, kot to želijo nekateri drugi tekmovalci. Marcel: " Načeloma sem zadovoljen s tem, kako sem se predstavil v prejšnji sezoni. Predstavil sem se, kakršen sem. Mogoče bi moral pokazati samo malo več zabave, ker tak tudi sem v življenju - zbran, resen in zabaven. V resnici pa se ne obremenjujem s tem, kako bi me drugi radi videli, sem to, kar sem, in tak ostajam. Zanima me samo rast in ne, kaj si mislijo drugi. "

Glede prepirov med njim in tekmovalkami, ki so odmevali med lansko sezono šova, pa bi ravnal drugače. Če bi lahko čas zavrtel nazaj, bi bil še bolj strog. Marcel: "Kot sem že povedal v prejšnji sezoni - moški delamo in nimamo časa za prepire, ženske pa imajo več časa in iz nič ustvarjajo težave. Takšna pač je naša narava. Ampak nič ne zamerim, brez žensk bi bil dolgčas. Lani sem se preveč zadrževal ob napadih in preveč dopuščal. Sicer mi je vseeno, ko me kdo napade, jaz si enostavno mislim svoje, ker vem, kdo sem. Je pa res, da si lahko ljudje zaradi teh napadov ustvarijo drugačno mnenje o tebi, kot je resnično, in to me mogoče malo moti. Tako da, ja, definitivno ne bi dopuščal takšnih napadov."

V letošnji sezoni je igro pričel kot gozdar in to z znanimi obrazi, Tamaro Talundžić, Anjo Malešič in Timom Novakom. Marcel: "Vesel sem, da imam neko vlogo na letošnji Kmetiji ampak, ko sem videl, s kom bom preživljal 4 tedne, me je imelo, da bi takoj šel domov." Na vprašanje, kako bo sobivati s Tamaro, s katero ni ostal v dobrih odnosih, odgovori: "S Tamaro ne bo lahko živeti. Seveda se bom potrudil izboljšati odnos glede na to, da bom z njo živel štiri tedne. Popraviti si ga pa želim, že zgolj zaradi sebe, ker nočem stresnega življenja po nepotrebnem. Sem mnenja, da če hočeš iti v življenju naprej, se moraš naučiti odpuščati."

So pa gozdarji prav na njegovo pobudo začeli v dobrih odnosih. Morda tudi zaradi njegovih mentalnih priprav na snemanje, ki jih je združeval s fizičnimi. Marcel: "Moje priprave so načeloma vedno iste. Meditacija, da najdem svoj notranji mir. Treningi, ker je to najboljša antistresna terapija, močno telo je enako močnemu umu, in pa seveda pozitivne misli: kar razmišljaš, to privlačiš. Imam pa še eno pravilo, ki me drži na svojem tiru: če od osebe nimaš nič, njeno mnenje ne šteje."