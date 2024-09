Marcelov spodrsljaj in nesreča tik pred prihodom gospodarice

Tim Novak pa se bo obremenjeval z vprašanejm, kdo je četrti gozdar. Tim: "Me skrbi, ker ne vem, kdo je ta oseba, na katero se moram zanašati in od katere je odvisen moj obstanek na kmetiji." Polona Kranjc bo premišljevala v pravi smeri: "Jaz mislim, da ima Marcel tukaj neko vlogo. Nekaj mora zagotovo biti, kar nam verjetno ne bo všeč."

Gospodarica Nada bo prišla na posestvo, da bi preverila prvi del naloge. Tekmovalci bodo ravno takrat preizkusili plug, ki so ga sestavili, a se jim bo ta med oranjem zlomil. Glava družine Nik se bo spraševal: "To se je vse zlomilo, Nada pa pride čez minuto in pol. Pa kaj bomo mi zdaj naredili?"