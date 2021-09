Gostje stradajo, Ambrož pa pred novo preizkušnjo

Med moškimi člani družine na Kmetiji, ki jo lahko en dan pred televizijo spremljate na VOYO , je stekel pogovor o tem, katera izmed žensk bo naslednja 'na tapeti'. Najvišje sta kotirali Maria in Stanka. "Včasih boš samo narobe stopil, pa že ne bo prav," je povedal Franc. A zaroto so kovala tudi dekleta. Tjaša, Lina in Romana bi v kajžo kot prvo dvobojevalko poslale kar Mario. "Jaz mislim, da bo prva dvobojevalka Maria. Je oseba, ki te tišči dol … Mi takega folka ne rabimo," je bila iskrena Romana. Dekletom se je pridružil še Gino, ki se je strinjal.

Gostje so med čakanjem na vstop na posestvo tudi že delali načrte, kako iz starih članov družine briti norca. Medtem so izgubili Poloninega mucka Zevsa. Z njim ali brez – na kmetijo so se odpravili in to s posebno nalogo. "Odprite škatlo in za vas se bodo odprla vrata kmetije," se je glasilo sporočilo. Poleg tega ne smejo nikomur razkriti, da so tudi oni tekmovalci, saj ostali člani družine mislijo, da prihajajo kot gostje.

Obiskala jih je tudi voditeljica Natalija, ki je pozdravila člane družine in goste, nato pa gostom naročila, naj odidejo. Napočil je trenutek za glasovanje. Imuniteto imata le Lina in Aljaž, ki sta pretekli teden uspešno opravila nalogo. Stanka je vztrajala pri ženskem klanu in prvi kamenček podelila Anžetu. Romana ga je podelila Marii, Tjaša prav tako, češ da se Maria ves čas 'šlepa'. Gino je prav tako svoj kamenček podelil Mariji, enako Ambrož. Tilen ga je dal Majdi, Marija Romani, Anže prav tako. Majda je svoj kamenček zakotalila pred Mario, Aljaž, zaradi konflikta v preteklih dneh, tudi. Enako so storili tudi Lina, Franc, Karin in Jan. Kar 10 kamenčkov je dobila Maria in tako postala prva dvobojevalka. Drugo dvobojevalko bo morala izbrati med ženskami.

Končno so prispeli na kmetijo in se predstavili starim stanovalcem. Čeprav so na posestvo prišli kot gostje, Franc ni pokazal nobenega posebnega gostoljubja. Odločen, da jih bo uporabil za delo na kmetiji, jim je takoj začel deliti naloge. Polona ga je označila za neprijetnega in arogantnega. "Mi nismo prišli sem delat," je prekinil pogovor Tadej. "Potem pa bi lahko kaj s sabo prinesli," ni popuščal Franc. "Takih gostov imam jaz dovolj." Tudi Aljaž je potegnil s Francem in dodal, da bodo morali tudi oni kaj delat.

Člani družine so odpeljali goste na ogled posestva. Ginu so se zdeli 'mestni', Romana je bila vse bolj sumničava. Tadej in Lina sta Polono in Nino peljali gledati krave, a je Polono premagovala lakota in je postajala vse bolj nastrojena. "Zgleda, da imamo na kmetiji dve princeski. Ena je krava, druga Polona," je ugotavljal Tadej.

Maria je bila nad glasovanjem presenečena. "V življenju je težko. Najtežje je, če te razočarajo bližnji," je spregovorila Marija in zaupala svojo težko življenjsko preizkušnjo. Pri drugih članih družine je nato iskala odgovore na vprašanje, zakaj so jo izglasovali. Majda ji je iskreno povedala, da se ji res zdi, da se ves čas izogiba delu. Med njima se je vnel pravi prepir in Majdi je počil film.

Nina se je zdela prikupna Tadeju, a ni edini. Medtem ko sta Franc in Ambrož molzla krave, sta do njiju pristopili Nina in Polona. Nina je takoj pograbila za delo. "Nina se mi zdi, da je moj tip. Če bi videla, kako jaz to dojim … pomojem, bi ona tudi hotela biti malo podojena," je domišljiji prosto pot puščal Ambrož. Polona je še vedno sitnarila, da je lačna. "Saj bi si sama skuhala, ampak ne morem. Nisem razvajena, ampak jaz sem tukaj gost!" Gostje so se naposled vseeno odločili, da bodo odšli spat v avtodom, češ da se v hiši ne počutijo dobro.

Tadeju in Mattii sta Gino in Romana pokazala še fitnes na prostem, Poloni pa se je še vedno mudilo za mizo. Pričakovala je večhodni meni, a tega seveda ni dočakala. Nina je opazila leseno skrinjico s ključavnico. S Polono sta kovali načrt, kako bi ugotovili šifro in ob tem praznili hladilnik članom družine.

Iz hladilnika izginila hrana

Gino je sumil, da so gostje ukradli hrano. Da je hrana izginila, je ugotovila tudi Majda, kar jo je posebej razjezilo. Ob tem so živci popustili tudi Francu, ki kar ni mogel verjeti, da lahko hrana izgine, ob tem, ko so ženske ves čas v kuhinji. Izginila so jajca, izginila so jabolka … Stanka je bila slučajno v kuhinji in Franc je ves gnev stresel nadnjo.

Zvečer so si strici iz ozadja privoščili gostov in Ambroža

Gostje so se vrnili k avtodomu. Pojavil se je Zevs, pričakalo pa jih je novo pismo stricev iz ozadja, ki so jim naročili, naj prihodnji dan, ko se bo kotalilo kamenje po mizi, odidejo do jezera. Strici iz ozadja pa še z nekom niso imeli poravnanih računov. Ko se je Ambrož, ki je s Francem gradil pralnico, odpravil po les, je našel novo pismo. Prejel je namig, da nanj pretijo 4 grožnje, da sta njegova škatla in skrivnost ogroženi. "Številčnico varuj kot punčico svojega očesa," je še pisalo. Ambrož je takoj pomislil na nove goste in sprejel odločitev, da bo škatlo branil z zadnjo kapljo krvi.

