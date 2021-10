Maria je odvrgla staro prtljago in zakorakala v novo življenje

Maria Arko v areni ni dala vsega od sebe, saj se ni želela vrniti na posestvo. Zaradi slabih odnosov ji je zmanjkovalo moči, še posebej jo je pretresel verbalni napad mladega Aljaža Pušnika. A prav zaradi teh izkušenj se je pričela ceniti in je zaživela na novo.

Povedali ste, da ste na posestvu prehodili trnovo pot, to pa zaradi nesoglasij s sotekmovalci. Ti so vas imeli na tapeti, saj so bili mnenja, da ne dokončate opravil, ampak se selite od enega do drugega. Ali še vedno menite, da gre za lažne obsodbe, ali je bil v teh izjavah tudi kanček resnice? Tu sem podoživljala otroštvo. Obudila sem spomin na starša. Mnogo sta me naučila. Tudi zato sem lahko poprijela za vsako delo. V delu najdem uteho. Krepi me. Ne želim, da se sliši bahaško, ampak tako je. Le tako sem lahko ohranila zdrav razum v življenju. Prva dva tedna sem bila zadolžena za vrt in namakalni sistem, pobiranje hrošča na krompirju, pletje vrta, pobiranje zelenjave, peko hruha, pomoč v kuhinji, pospravljanje, itd. Mladim je ponavadi vse padlo od rok, sploh če so bile blizu kamere. Bil je totalni nered. Sodelovala sem pri vseh tedenskih nalogah, razen pri izdelavi fitnes naprav. Takrat sem opremljala hišo za goste. Vključila sem se čisto povsod. Sicer, ko te Franc pri nalogi ni več potreboval, je vpil, naj gremo v hišo “Ženske imate tam dovolj dela!” Kot veter, nikoli prav! Videla sem vsako delo. Ne znam počivati, posedati pa sploh ne. Nisem vedela, kaj se kuha za mojim hrbtom. Ljudje iščejo v človeku napake ali ti jih enostavno naprtijo. Tako zaščitijo sebe.

Na posestvu se vam je morda še najbolj zameril Aljaž, toda gledalci so si bolj zapomnili izbruh Jana Kneza, ko je ta verbalno obračunal z Majdo. Kako to, da ste Jana imeli za heroja, Aljaža pa za najbolj nespoštljivega in arogantnega moškega, kar ste jih srečali v svojem življenju? Janov izbruh ste mediji izpostavili, Aljaževega ne. Kako to? Jan je povedal čisto resnico. Večkat je bil izzvan s strani Majde. Ne čudim se izbruhu. Dolgo je prenašal njene spletke, kletvice, posedanje, nedelo, ‘špetire’. Nenehno se mu je nekaj pritoževala, zatem ga je še osebno žalila, itd. Tudi sama sem na Kmetiji doživela verbalni napad s strani Aljaža. To v oddajah ni bilo prikazano. Zgodilo se je na pašniku pri postavitvi ograje, v času, ko sem bila glava družine. Približeval se mi je, pretil in vpil: "Sp***, sp***, krava jedna! Sp***, da te ne vidim! Sp***!" Pošteno me je bilo strah. Zbala sem se, da ne bi šlo celo dlje … Odmaknila sem se. Kmalu zatem, na drugem koncu pašnika, je vzrojil še Franc. Je potrebno dodati kaj več? Na posestvu se iskri kot še nikoli, v zraku je ljubezen, a tudi nezaupanje. Ali ste sami morda začutili globlja čustva do Jana? Nikakor neee. (smeh) Jan se je samo zavzel zame. Ni prenesel več krivice. Zato se je tudi zlomil. Je iskren in pošten človek. Kapo dol! Drugi so molčali, tako so lahko zaščitili sebe.

Pred dvobojem ste prebrali pismo, v katerem ste sotekmovalcem zaupali svojo življenjsko zgodbo in nekaterim segli do srca. Voditeljici Nataliji Bratkovič je bilo žal, da tega niste storili prej. Kakšen je bil razlog za to? Nisem imela namena deliti osebne zgodbe. Ker sem vse skupaj podoživljala znova, ni bilo drugega, kot da temu naredim konec in to povem na ves glas. Težko mi je bilo. Zmanjkovalo mi je moči, tako fizično kot umsko. Komaj sem speljala … Najbolj primeren trenutek za to je bila arena in odhod iz Kmetije. Ali menite, da bi vas sotekmovalci sprejeli, oziroma na vas gledali drugače, če bi jim prej odprli svoje srce, ali to po vašem mnenju ne bi vplivalo na potek igre? Nikakor ne. Ti ljudje so iz ure v uro spreminjali obraze. V njihovih očeh sem bila močna tekmovalka. Morda ena boljših med ženskami. V areni ste se borili do konca, zmago ste imeli na dosegu roke, a je Romana imela res veliko srečo. Tekmovalci so vam namenili aplavz, veliko tudi vstalo. Kako ste se ob tem počutili? Zmagovalno. Tokrat sem jih zlomila sama. Poslovila sem se z dvignjeno glavo. Ponosna sem bila sama nase. (smeh) Res. Borila sem se, vendar ne na polno. Nisem se želela vrniti na Kmetijo.

Ko ste dobili sporočilo stricev iz ozadja, ki je naznanilo, da se vaša zgodba na posestvu še ni končala, ste zajokali. Zakaj? Ganilo me je. Zelo. Na svoj način sem bila počaščena. Vrnila bi se, če bi bili odnosi taki kot je treba. Delo na Kmetiji me je osrečevalo in krepilo, odnosi mnogih članov družine pa uničevalo. Energija? Pojedli so mi jo. Povedali ste, da vas tekmovalci niso zlomili, da ste zlomljeni že prišli, toda odhajate močnejši. Do kakšnih spoznanj o sebi ste še prišli? Močnejša sem, kot sem sprva mislila. Začela sem življenje na novo. Cenim se. Prej sem cenila druge. Odvrgla sem staro prtljago. Tako sem lahko naredila korak v novo življenje. Zdelo se je, da se malce bojite, kako bodo dogajanje na posestvu dojemali gledalci. Kakšnih odzivov pa ste deležni? Gledalci si ustvarijo svoje mnenje. Vsega niti ne vidijo. Oddaja je namenjena njim. In kaj so videli? Tako žalosten in tog obraz, kot je bil moj? Groza … zaslužijo si več! Žal mi je, da nisem mogla od sebe dati veliko več in pokazati to, kar v resnici sem. Telefon nenehno brni (smeh) Socialna omrežja oz. Facebook poka po šivih. Mnogi me občudujejo in želijo vzpostaviti stik. (smeh) Zasuta sem s sporočili …

Ali so tudi odtujeni družinski člani in prijatelji poskušali stopiti v stik z vami? Nekateri res. Spet drugi čakajo na razplet … Moj odhod iz arene morda lahko odpre kakšne oči. Tekmovanje se nadaljuje, v novem tednu pod vodstvom glave družine, ki ste jo določili vi. Verjetno odločitev, koga imenovati za to vlogo, ni bila težka? Določitev nove glave družine ni bila težka naloga. Izstopal je le en tekmovalec in upam, da me ne razočara.