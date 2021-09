Maria predala klobuk, na posestvo sta prišla nova stanovalca

Jutro se je za Ambroža in Nino začelo prijetno, prijeten dan pa je bil tudi za Mario, ki je breme v obliki klobuka predala Nini in končno zadihala. Vsi tekmovalci so se razveselili prihoda novih stanovalcev - kobile in žrebička, Polono pa je presenetilo sporočilo stricev iz ozadja.

V prejšnji oddaji smo bili priča dvoboju med Ambrožem in Janom in Ambrožu je uspelo izboriti si še vsaj en teden bivanja na Kmetiji. Kako je potekal dvoboj, si lahko ogledate na VOYO, kjer si sicer šov Kmetija lahko ogledate že dan pred predvajanjem na televiziji. Ambrož je dan zaključil tako, kot se za zmagovalce spodobi – z vročim Nininim poljubčkom. Nežnosti se s tem niso končale – Ambrož in Nina sta z 'muckanjem' nadaljevala tudi zjutraj. "Ne vem, kdaj sem se nazadnje počutil tako," Ambrož z velikanskim nasmeškom ni mogel skriti navdušenja. Maria pa medtem ni popuščala in za nekatere se jutro ni pričelo tako nežno. Maria je v hlevu zbudila Majdo, ki se ji Mariin način bujenja ni zdel primeren, a glava družine je bila tokrat odločena: ona je glava družine in njena pravica je, da Majdo zbudi in motivira za delo. "Posedanja in 'kafetkanja' je na Kmetiji bilo preveč. Takrat se začnejo spletke in intrige. Dovolj je bilo. Preveč tega je bilo, zame je to nesprejemljivo. Kot da imam ovce. Rada bi jih vodila, a preveč so razpuščene. S takimi ovcami ne morem na pašo," je pojasnila Maria.

icon-expand Le kdo bo novi glava družine? FOTO: POP TV

Člani družine špekulirali o glavi družine Med Lino, Nino in Polono je medtem tekla debata o tem, kdo bo nova glava družine. Lina je prepričana, da Nina, ker da se je v prejšnjem tednu prilizovala Janu in Marii. "Tako si se mu priliznila!" je Lina kot iz topa izstrelila Nini, ta pa ji je pojasnila, da sta si bila z Janom blizu vse od prvega dne. Franci, Majda, Ambrož in Mattia so prav tako špekulirali o naslednji glavi družine. Franci je bil prepričan, da se bo Jan želel maščevati – in za glavo družino določil Majdo. Na čigavo glavo je Jan prestavil klobuk? Maria je priznala, da se je zbudila s svežo energijo. Veselila se je že predaje klobuka, ki ga je označila za največje breme. Prejela je pismo izpadlega tekmovalca Jana in ga glasno prebrala. Jan je v pismu napisal, da je z družino napisal nekaj lepih nepozabnih zgodb. Majde, Aljaža, Line, Gina in Karin ne želi več srečati, Franc in Ambrož sta zanj 'dedca, kot se šika'. Pohvalil je tudi Mario kot 'precizno, natančno in izkušeno'. Za Nino je napisal, da je čustvena, da se je dotaknila njegovega srca – in imenoval jo je za novo glavo družine. "Želim, da vzpostaviš red, ki je manjkal v tem tednu," je na koncu še dodal. "Kar se je dogajalo v tem tednu, je 'krneki'," je svoj nagovor članom družine pričela Nina. "Vsi bomo delali po vseh svojih zmožnostih, dali maksimum." "Nova glava družine je seksi. Ko je dan, je dan, je naloga. Zvečer pa … haha … imam jaz besedo," je komentiral Ambrož. Nina se je odločila, da bodo naloge opravljali razdeljeni v dve ekipi. Določila je vodji skupin – eno bo vodil Franc, drugo Ambrož. Nina je prepričana, da ji bo uspelo združiti družino in opraviti naloge. Pripravljati je začela spored za kuhinjo in štalo, Maria pa je že izpostavila prvo težavo – po nekaj podanih argumentih jo je Nina upoštevala. Glede nadaljnjega dela je Nina sicer odločena, da bo Mario poskusila vključiti v ekipo, ker se ji zdi v redu oseba.

icon-expand Marii je ob predaji klobuka odleglo. FOTO: POP TV

Gospodarica Nada naložila goro nalog Na Kmetijo je ponovno prišla gospodarica Nada. Prva stvar, ki jo je opazila, je bilo, da je perilo pospravljeno, ograja popravljena. »'Popravc' je narejen,« je pohvalila gospodarica Nada in pripeljala prav posebno nagrado – 2 konja: kobilo in malega žrebička. Tedenska naloga ne bo preprosta. Gospodarica je napovedala prihod novih živali na kmetijo, in sicer se jim bodo kmalu pridružile še koze. V okviru tedenske naloge morajo postaviti ogrado velikosti 9x18 m in zadnja stran ograde naj bi bila obstoječa ograda kmetije. Štalica mora imeti jasli in gatre. Dobili bodo tudi kokoši in urediti jim morajo domek velikosti 9x10 m, v katerega naj umestijo 3x2 m velik kokošnjak. Biti mora kopija ene izmed hiš, od tal pa mora biti dvignjen 1 m. V kokošnjaku mora biti prostora za 30 kokoši. VIDEO: Nina računa Izdelati morajo tudi zabaviščni park v slogu kmetije. Za gospodarico Nado morajo za prihodnji teden pripraviti bujto repo. Prvi sestanek in razdelitev nalog, Polona prejela klic stricev iz ozadja Veselje članov družine ob pogledu na prečudovite živali je bilo nepopisno. A Nina je kmalu prekinila letanje po kmetiji – sklicala je družinski sestanek in predala naloge. Člani družine so se organizirali in se polni zagona lotili dela, le malce zmede je bilo glede mer, kolikšen naj bo razmik med stebri. Medtem je Polona prejela klic stricev iz ozadja, ki so jo napotili v hišo za goste. Opomnili so jo na nekaj dragocenega, kar se skriva na posestvu – gre za nalogo, ki so jo strici iz ozadja naložili že Ambrožu. Če ji uspe razvozlati uganko in bo našla dragocenost, lahko za nagrado utiša en glas. Gino in Tilen sta imela še en dolg – naj spomnimo, stavila sta glede naloge: ali jo bodo opravili ali ne. Tisti, ki naloge ne opravi, mora teči gol prek posestva. Gino je stavo izgubil. Namesto teka sta izbrala nekoliko drugačen izziv: oblekel je tangice in se prelevil v 'seksi animatorja'. Franc je ponorel: zabava po njegovem mnenju ne sodi k delu.

icon-expand Gino je nasmejal vse razen Franca. FOTO: POP TV

Nova glava družine želi mir Nina, Ambrož in Tadej so zvečer odšli do hiše za goste, kjer je še vedno spala Maria. Povabili so jo, naj se jim znova pridruži v hiši, saj si želijo zgladiti nesoglasja. "Ostali stanovalci so jo želeli izseliti na grd način, jaz pa sem želela to opraviti na lep način," je povedala Nina, a pri tem ni bila uspešna. Maria je razložila, da se je preselila, ker je prejela sporočilo v osebnem zvezku, kar pomeni, da brskajo po njenih osebnih stvareh. "Spravo sem zavrnila," je povedala Maria. "Dovolj je bilo." Maria sumi Aljaža in Lino, kar je tudi povedala Nini, Ambrožu in Tadeju, ki so njene razloge za bivanje v drugi hiši razumeli.

icon-expand Polona je zavzeto iskala dragocenost. FOTO: POP TV

V lovu za dragocenostjo Polona se je lotila iskanja dragocenega zaklada, ki ga zdaj vneto iščeta oba – Ambrož in Polona. Polona je zvečer ponovno prebrala sporočilo stricev iz ozadja in v sekundi razvozlala, kje naj bi se dragocenost nahajala. 'V senci velike sestre' torej, kot je ugotovila, stoji shramba. Zapletlo se je le pri tem, da Poloni ni bilo čisto jasno, kaj naj išče. Natančno je pregledala objekt in naposled, kot kaže, le našla, kar je iskala. Kaj je našla, izveste že jutri ob 21.00 na POP TV ali že takoj na VOYO. V novem delu se bo dogajanje na kmetiji le še bolj zapletlo!