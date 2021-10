Maria se je poslovila z dvignjeno glavo, Romanino veselje pa ni dolgo trajalo

Maria je v areni odprla svoje srce in družino ganila s svojo žalostno življenjsko zgodbo. Med dvobojem je dala vse od sebe, a je na koncu slavila Romana. Dobre volje sta bila tudi Nina in Ambrož, ki sta uspela rešiti ljubezenske nesporazume.

Frančeva nalezljiva dobra volja Franc je bil to jutro pred dvobojem podobne volje kot med zabavo prejšnji večer. Dekletom je povedal, da ne znajo piti, kar po njegovem mnenju velja tudi za nekatere moške tekmovalce: "Ja, otroci, kaj češ drugega." Ves nasmejan jih je dražil: "Imam občutek, da morate večkrat piti, da ste naslednji dan tiho."

icon-expand Franc je zabaval sotekmovalce. FOTO: POP TV

‘Najtežje so lažne obsodbe’ Maria je pred odhodom v areno napisala pismo, ki ga je namenila sotekmovalcem. Maria: “Na tej kmetiji sem prehodila, lahko rečem, trnovo pot. Tu ima zelo močno vlogo Aljaž, je pa Majda veliko pripomogla s svojimi čenčami, ki jih je širila med druge igralce ... Najtežje so lažne obsodbe.” A je zaradi vsega doživetega postala močnejša in naznanila je, da se bo v areni borila za svoj obstanek. Izjemno borbeno nastrojena je bila tudi njena nasprotnica Romana.

icon-expand Maria je napisala pismo. FOTO: POP TV

Franc oceni dvobojevalki Franc je medtem hvalil Mario, saj je bila dan poprej povsem drugačna, takšna, kakršne bi si želel vsak dan. Za Romano je povedal, da jo je škoda, saj obvlada opravila, ki jih ostali tekmovalci ne. Ocenil jo je kot naivno, a na srečo močno tekmovalko, ki se ne bo predala.

icon-expand Franc meni, da je Romana sposobna in močna, a naivna. FOTO: POP TV

Ambrož se boji, da je Nina posesivna Nina je nadaljevala pogovor z Ambrožem, ki je svojo pozornost po njenem mnenju preveč posvečal ostalim dekletom. Ambrož: “Če te to moti, potem si posesiven človek. Totalno.” Povedal je, da je bil sedem let v zvezi s s posesivno žensko, in da si tega ne želi nikoli več: “Ker to ti jemlje toliko energije. Energije ti zmanjka za vse drugo.” Zmotila so ga tudi Ninina sumničenja, da se je z njo zapletel samo zaradi igre, oziroma da jo želi izkoristiti. Položil ji je na srce, da se mora sama odločiti, čemu bo verjela, in ji naravnost povedal, da si želi nadaljevati zvezo tudi v realnem življenju. Nino pa je bilo strah: “Nočem biti razočarana.”

icon-expand Ambrož si ne želi še ene zveze s posesivno žensko. FOTO: POP TV

Aljaž meni, da ima Maria ‘nek problem’ Natalijo Bratkovič je v areni zanimalo, kako se lahko vsa družina obrne proti eni osebi, torej proti Marii. Aljaž je povedal, da ima dvobojevalka očitno ‘nek problem’, Nina pa je izrazila mnenje, da bi lahko način komunikacije med tekmovalci bil bolj blag. Aljaž je priznal, da ga je bilo sram, da pa so njegove kritike letele na Mariina dejanja. Tilen se je zavedal, da se je Maria verjetno počutila zelo slabo, a dodal: “Tako je naneslo.”

icon-expand Aljaž meni, da ima Maria problem. FOTO: POP TV

‘Niste me zlomili, prišla sem že zlomljena’ Romana je priznala, da ji je morda malce žal, ker se je javila za mesto druge dvobojevalke, saj bi se lahko njena pot na posestvu s tem končala. Maria je želela sama sebi dokazati, da je zmagovalka, članom družine se je namreč že. Družina ni imela nobenega sporočila za dvobojevalki, je pa Maria prebrala vrstice, ki jih je v kajži prelila na papir. Prebirala je, da je na posestvo prišla doživet nekaj posebnega, dobrega, toplega in človeškega, da si je želela novih poznanstev in da bi obrnila nov list v svojem življenju. Nato je vsem zaupala svojo ganljivo življenjsko zgodbo. Ko je mislila, da ima že vse, ji je partner odvzel družino, deležna je bila prezira, zgražanja in posmehovanja. Maria: “Zbrala sem zadnje atome moči in temu naredila konec. Sledilo je maščevanje. Moje, meni najbližje, pa tudi druge je napeljal k odmiku. Ostala sem skoraj popolnoma sama.” In vse to je podoživela na posestvu. Spraševala se je, zakaj, in zaključila, da je tekmovalce sprejela odprtih rok. Maria: “Niste me zlomili, prišla sem že zlomljena. Odhajam močnejša.”

icon-expand Tribuna med Mariino ganljivo izpovedjo. FOTO: POP TV

Izenačen dvoboj in sreča za Romano Dvobojevalki sta se pomerili v moči, v igri Je kaj trden most. Najprej sta morali razžagati deske, s pomočjo katerih sta prečkali most. Na koncu mostu ju je čakala lopata, s katero sta iz peskovnika morali izkopati kladivo, z njim razbiti zaboj s prstani in z njihovo pomočjo prevesiti tri lesene palice. Dvobojevalki sta z veliko vnemo začeli žagati deske in skoraj istočasno začeli s prečkanjem mostov. Romana je most prečkala prva, lotila se je kopanja in prva našla kladivo, toda Maria ji je bila tik za petami. Romana je prva razbila škatlo in z obročki pohitela k lesenim palicam. Maria jo je spet dohitela, a ko ji je že uspelo prevesiti prvo palico, je Romana z nizem metov uspela prevesiti vse tri naenkrat.

icon-expand Romanino veselje FOTO: POP TV

Stoječe ovacije za Mario Romana je bila ob zmagi presrečna, Marii pa je nekaj sotekmovalcev namenilo stoječe ovacije. Pred slovesom se jim je zahvalila za doprinos, ki ga bo odnesla s seboj na svojo življenjsko pot. Dodala je še: “Tilen, tak mladenič ostani še naprej.” Preden so tekmovalci odšli iz arene, jim je Natalija namignila: “Morda je bilo danes zadnjič, da ste vsi imeli en sam načrt.”

icon-expand Maria je bila ponosna nase. FOTO: POP TV

Tekmovalci ignorirajo Romano Romani se je zdelo, da so bili njene zmage najbolj veseli Tjaša, Ambrož in Gino, najmanj pa Lina. Nina je opazila, da tekmovalci ignorirajo Romano, ona pa je tuhtala, da je to verjetno zaradi njene zmage: “Videli so, da je bil dvoboj zelo napet, da se Maria ni predajala, ampak se je res borila. Mogoče so videli, da sem jim res močna konkurenca.” Tjaša je kmalu zatem res začela vaditi žaganje. Tilen jo je nato izzval na dvoboj, a ga je premagala, zaradi česar mu je bilo silno nerodno.

icon-expand Romanino veselje je bilo kratkotrajno. FOTO: POP TV

Ambrož in Nina sta rešila ljubezenske nesporazume Ambrož je dobre volje naznanil: “Gremo s polno paro naprej. Se dogaja.” Nina ga je hvalila, češ da je res pravi kavalir, in dodala: “Kot kaže, so nekatere osebe tu želele uničiti to, kar imava z Ambrožem.” Dodala je, da njihova taktika ne bo uspela in da sta zaradi tega še bolj povezana. Gino in Tjaša pa sta se bolj kot romantiki posvečala fizični pripravljenosti in sta kovala načrte za prihodnost.

icon-expand Nina in Ambrož sta ugotavljala, da so sotekmovalci želeli skaliti njuno srečo. FOTO: POP TV

Kaj bo prinesel nov teden? Franc se je bal, da bi Maria za glavo družine imenovala Anžeta: “On je pa bolj filozof in naloga ne bo narejena.” Maria je povedala, da je ponosna nase. Ko je našla pismo stricev iz ozadja, je bila ganjena do solz, nato pa se je zbrala in napovedala: “Če pa strici iz ozadja tako rečejo, je čas, da si naberem novih moči in ... gremo!"

icon-expand Maria je pripravljena na nove podvige. FOTO: POP TV

