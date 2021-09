Maria si je nadela klobuk, vnel se je hud prepir med Janom in Majdo

Na Kmetiji, ki si jo lahko že dan pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO , se dogajajo same nepredvidljive stvari. Družini so se pridružili še štirje novi člani, po dvoboju pa se je v prejšnji oddaji morala posloviti Stanka. Pismo stricev iz ozadja namiguje, da ne za vedno, kar je v njej sprožilo cel kup vprašanj, Maria, ki si je izborila obstanek na kmetiji, pa bije notranjo bitko, ker je člani družine nikakor ne sprejmejo.

Novi člani družine so v skrbeh, češ da jih stari člani ne bodo sprejeli. Stari člani so bili po drugi strani nekoliko nezaupljivi in previdni. "Bomo videli, kakšne delovne navade imajo," je povedal Ambrož. Da Ambrož ni navdušen nad novimi člani, je opazila tudi Karin, ki se ji zdi, da "Ambrož pravi eno, dela pa drugo".

Prva se je z Mario pogovorila in se ji približala Romana, nato še Ambrož, pristopil pa je tudi Jan, ki pravi, da se mu Maria smili in da bi se morali vsi do nje vesti lepo. Nagovoril je tudi druge člane družine, Maria pa je ob tem le nemo opazovala dogajanje. Jana je ravnanje družine vznemirilo, na plano so privrele solze, Maria pa je bila hvaležna, da se je postavil zanjo.

Tilnu pa se po glavi odi vse prej kot boj za klobuk. Z Nino se je odpravil v gozd, ker naj bi se odtrgala vrv viseče mreže. Nina je Tilna najprej ocenila za malce štorastega, nato pa je pogovor stekel v bolj nagajivo smer. " Meni so všeč starejši moški, ampak nima nič z zrelostjo, odgovornostjo," je zaupala . "Najlepše stvari se zgodijo takrat, ko najmanj pričakuješ, v okolju, kjer mogoče ni videti, da bi se lahko (zgodilo, op. p.). Tilen je prijetna oseba in izstopa z mirno energijo, nevtralnostjo, kot dva mala 'froca' sva drug zraven drugega."

Ob tem, ko je Maria prevzela vlogo glave družine, se je Majda razjezila. Raje, kot da bi še naprej spala v sobi z Mario, je odšla v hlev. Odločila se je, da bo komunicirala le glede najbolj nujnega, to pa je vse. "Padla mi je tema na oči. Raje kidam gnoj od krave, kot pa poslušam Mario," je rekla Majda. Jezila sta se tudi Aljaž in Lina, ki se kar ne moreta sprijazniti, da je Maria nova glava družine. Kovati sta začela plan, kako Mario čim prej izločiti iz šova. Franc je bolj optimističen. Pravi, da verjame, da bo Marii uspelo in Jan se je strinjal.

Kdo si bo nadel klobuk, so izvedeli, ko so prebrali pismo, ki ga je napisala Stanka: ta je za novo glavo družine določila Mario. Kot je še dodala, se je tako odločila, da malce zameša štrene, po drugi strani pa s tem daje možnost Marii, da vsem pokaže, da je dobra in delovna ženska. Maria je izziv sprejela optimistično in pravi, da bo taka gospodarica, kot bi si vsakdo želel.

Maria ima rada stvari pod nadzorom. Preveriti je šla, kako poteka gradnja hleva. Ko so že velik del postavili, je predlagala, da nekoliko prestavijo hlev. Pri sušilniku je medtem postala popolna zmeda. Anže je podajal predloge, ostali člani družine pa so vse skupaj prestavljali. Franc je norel. Anže se je zabaval.

Maria je informacije predala preostalim članom družine in sklicala sestanek. Nekaj deklet je pripravljenih sodelovati, moški tudi. Vsi so se motivirani lotili dela. Toda – ali je Maria dala prave napotke? Pri postavljanju sušilnice so imeli kar nekaj dela z usklajevanjem predlogo članov družine glede tega, kako se lotiti dela. Maria se ni strinjala z načinom dela članov družine, a so jo preglasili.

V prihodnjem tednu člane družine čaka zares težka naloga. Zgraditi morajo hlev, dolg 3,5 m, visok 4 metre, prednji steber višine 3 m, zadnji pa 2,7 m. Notranjost hleva mora biti bele barve, zunanjost pa v stilu kmetije. Spredaj mora biti hlev odprt, s treh strani obit, v notranjosti pa dve koriti za zobanje in jasli. Za konje morajo urediti tudi nov pašnik, ki naj zajema hlev. Pašnik mora meriti 20x40 m in biti obdan s stebri višine 2m, ki so med seboj 3 m ločeni in 0,5 m zakopani v zemljo, zgoraj poševno odžagani. Ograda mora biti s tremi letvami in pobarvana v belo.

Telefon zazvonil - dvakrat

V kuhinji so se med tem časom pekle palačinke. Razigrani Ambrož si je na rame naložil Tjašo, v tistem pa je začel zvoniti telefon in Ambrož se je oglasil. Strici iz ozadja. "Dal si vse od sebe, da bi obvaroval škatlo, a ni ti uspelo. Dajemo ti poslednjo možnost, da se odkupiš," so mi ponudili strici iz ozadja. Ob prvem svitu se mora pokazati v delavnici, za to pa ne sme izvedeti nihče. Ko je odložil telefon, je Tjaša želela vedeti, kaj mu je nekdo povedal po telefonu, a je Ambrož dejal, da je le šumelo. Pri njem je bojda slišala moški glas. Nato je telefon zazvonil še enkrat. Oglasila se je Tjaša. Tokrat je res le šumelo, a Tadej in Gino ji nikakor nista verjela. Sta pa Gino in Tjaša vse bolj prepričana, da Ambrož nekaj skriva.

Med Janom in Majdo se je vnel hud prepir

Padel je mrak in tokrat je večer prinesel napetost med Janom in Majdo. Janu se zdi, da Majda le poseda, zato je želel z njo razčistiti nekaj stvari. Toda stvari so mu ušle izpod nadzora in nikakor ni zmogel nadzirati svoje jeze. Na ves glas je kričal na Majdo, jo žalil, nato se je spravil še nad Karin. Da je presegel vse meje, so se strinjali tudi vsi preostali člani družine, Karin pa je prepričana, da ima Jan hude psihične težave. Majdo je nato v štalo, kjer se je po novem odločila spati, pospremil Franc in ji namenil nekaj tolažilnih besed. Vseeno pa so rane ostale.

