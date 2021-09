Maria: Tale mladina misli, da sem po juhi priplavala

Družina je številnim težavam navkljub opravila nalogo, a nekatere tekmovalce je bolj kot to zanimal nov teden. Toda Mario so prošnje sotekmovalcev, da bi jih ob morebitnem porazu imenovala za glavo družine, jezile.

Dve skupini, med njima pa razkol Nina je v Ambroževem naročju družini predala navodila v zvezi s tedensko nalogo. Franc jo je dopolnil in tekmovalce priganjal k delu, Mattia pa je komentiral, da je ena skupina zadolžena za hlev in zabaviščni park, druga pa za kurnik, a mora prva pomagati drugi. Karin pa je opazovala glavo družine. Izrazila je mnenje, da je Nina zelo dobro razdelila naloge, da pa preveč ujčka Mario. Sumila je, da to počne, da bi obdržala vlogo glave družine. Dogajanje na posestvu lahko od ponedeljka do petka ob 21. uri spremljate na POP TV, VOYO pa vam omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje.

icon-expand Predaja navodil iz Ambroževega naročja. FOTO: POP TV

Franca skrbi, da bi Ambrož razočaral Nino Med delom so si tekmovalci morda vzeli preveč časa za nizanje kritik na račun drug drugega. Franc se je denimo čudil, ker je druga skupina tako zelo zaostajala. Menil je, da bi se morali bolje organizirati. Ambrož pa je povedal, da bi sam brez težav priskočil na pomoč, če bi bila situacija obratna. Franc je tuhtal tudi o tem, da sta se Nina in Ambrož zelo povezala: “Jaz se bojim samo tega, da ne bi razočaral Nine. Če je to res prava ljubezen, hvala bogu, če jo ima za norca, čisto po domače povedano, je pa to grdo od njega.”

icon-expand Franca skbi, da bi Ambrož prizadel Nino. FOTO: POP TV

Družina opravila nalogo Gospodarica Nada je prišla na posestvo, še preden je družina dokončala nalogo. Nada: “Jaz sem na posestvu, oni pa še kar žagajo in zabijajo.” Ko je zagledala zabaviščni park, je glavo družine vprašala: “To naj bi bil zate zabaviščni park?” Kasneje je dodala še: “Če mene vprašate, je to park dolgočasja.” Ko se je Nina izgovorila na pomanjkanje lesa, je Nada opozorila, da imajo na prikolici veliko materiala, ki bi ga lahko uporabili. Nada: “Ponavljajo se stare pravljice. Izgovor na izgovor.” Tudi hlev za koze je bil dokončan, a po ocenah gospodarice površno in brez občutka za estetiko. Kokošnjak je bil Nadi izredno všeč, pohvalila je tudi, ker so poskrbeli za gnezda, česar sploh ni zahtevala, pozabili pa so na okna. Družina je na koncu Nado, ki velja za mojstrico v pripravi bujte repe, presenetila še z odlično pripravljeno jedjo in po krajšem razmisleku je gospodarica ocenila, da je naloga opravljena.

icon-expand Veselje družine FOTO: POP TV

Franc: Tu ni prostora za prijateljstvo Franc je svoje strahove glede Ambroža zaupal še Ginu. Omenil je, da je močan konkurent in da ima kar nekaj zaveznikov. Dogovarjala sta se, da bi v dvoboj poslali njega in Aljaža. Gino je opazil, da je Ambrož začel taktizirati, odkar je na posestvu Nina. Franc je še pripomnil: “Ko pridejo kamni, ne ve, komu bi ga dal, ker so preveč povezani med seboj. To ni prav. To je igra.” Po njegovem mnenju na posestvu ni prostora za prijateljstvo.

icon-expand Gino je opazil, da je Nina Ambroža 'povlekla v taktiziranje'. FOTO: POP TV

Maria: Zdaj sem kar naenkrat super dobra Tadej se je oglasil pri Marii in jo kar naravnost prosil za uslugo. Tadej: “Rad bi se izkazal družini in sebi.” Ker želi pustiti pečat na posestvu, bi se rad dokazal v vlogi glave družine. Maria ga je spomnila na njegove izjave, ki niso govorile njej v prid, toda Tadej se je branil, češ da to nikakor ne drži. Maria: “Zdaj sem kar naenkrat super dobra. In vsi so okrog mene kot mačke okrog vrele kaše. Prava slovenska zahrbtnost.” Kasneje je k njej res pristopil še Anže in na bolj filozofski način namigoval podobno. Maria: “Tale mladina misli, da sem po juhi priplavala … Mojo podporo bo dobil samo tisti, ki mi je najbolj segel v srce.”

icon-expand Tadej je Mario prosil za uslugo. FOTO: POP TV

Kmetija odskočna deska za Tadeja Tadej se je v Kmetijo prijavil zaradi prepoznavnosti, saj je član skupine Brudaz. Tadej: “Pri 31-ih letih sem dojel, da sem deset let zapravil v skladišču za službo, v kateri nisem užival. Zdaj pa sem se našel, vem, kaj mi je všeč v življenju.” Dodal je, da je težko uspeti kot glasbenik in da bi lahko bila Kmetija dobra odskočna deska.

icon-expand Tadej je član skupine Brudaz. FOTO: POP TV

‘Vsaj jajca na posestvu, prej jih ni bilo’ Družina se je razveselila lepe nagrade, poleg koz in kokoši še vina in žganja. Lina je komentirala: “Vsaj jajca na posestvu, prej jih ni bilo.” Tjaša je povedala, da je nagrada brez zveze, saj krave ne bodo dale mleka, kokoši pa ne dovolj jajc. Majda: “Ti mladi ne znajo ceniti živali, oni gledajo samo, da imajo polno r**.” Franc se je strinjal, a je bil kasneje izredno dobre volje. Sotekmovalcem je razlagal, da bo do njih vedno iskren in da jim lahko pomaga.

icon-expand Nina in Lina sta se šalili na račun 'pomanjkanja jajc' na posestvu. FOTO: POP TV

Romana vsa raznežena, sotekmovalcem pa je vseeno zanjo Romano je pred ododom v kajžo zvijalo v trebuhu, kajti bala se je poraza. Nikakor namreč ne želi oditi domov, saj izredno uživa v družbi svojih sotekmovalcev: “Oni so moji piškotki, vsak je poseben, vsak je drugačen, jaz jih imam zelo rada.” Ker se je nanje zelo navezala, se je poslavljala s cmokom v grlu. Povedala je, da bo v areni dala vse od sebe, da bi premagala Mario. Omenila je nekaj sotekmovalcev, s katerimi je po njenem mnenju stkala močne vezi, ni pa vedela, da Tjaša in Gino razmišljata povsem drugače in jima je popolnoma vseeno, ali se vrne ali ne. Tjaša se je spraševala: “Kaj je narobe z mano?”

icon-expand Tjaši je vseeno za Romano. FOTO: POP TV

Ne zamudite dvoboja med Romano in Mario jutri ob 21. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že zdaj ogledate na VOYO.

icon-expand