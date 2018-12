Mariborčani presenetili z izborom favorita

"Ne morem verjeti, koliko navijačev imam tukaj," je v smehu povedala Aneta za 24ur.com, medtem ko se je slikala z oboževalci in delila avtograme. No, da ne bo pomote. Največ navijačev in transparentov je imel seveda Denis, nato je sledila Aneta, dekleta pa so bila najbolj navdušena nad Frankom. Nik se je zaradi slabega počutja med podeljevanjem avtogramov umaknil v kombi. Oboževalke so po njegovem odhodu obkolile kombi, zato se je najmlajši finalist ulegel kar na tla kombija.

In če so v Celje prišli le mlajši od 18 let in starejši od 50, je bilo tu več starostnih skupin. Veliko je bilo moških med 25 in 35, ki pa so porazdeljeno podpirali vse štiri finaliste. Znova je navdušila tudi Natalija Bratkovič, ki je priznala, da ji takšni dogodki popolnoma ustrezajo: "To je noro! Rada imam takšne stvari, tukaj se vidi in dokaže, da ljudje spremljajo in gledajo šov, kar pa je seveda najpomembneje," je povedala, medtem ko je poplesovala na božične uspešnice, ki so se predvajale v ozadju.

In čeprav se je zdelo, da je ljudi manj, jih je bilo spet okoli 600, tako kot v Celju, a s to razliko, da so tu bili morda malo manj glasni in evforični, je pa v Mariboru bila večja želja po klepetanju s finalisti.