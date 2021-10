V šovu Kmetija se vsak dan veliko dogaja in v tokratni oddaji bo znan že prvi dvobojevalec, v ospredju pa so pogovori, kdo je na kateri strani. Kako je, ko se ostali spravijo nate in te ne želijo na svoji strani, pa je na svoji koži občutila Ribničanka Maria, ki se je z olajšanjem poslovila od šova. Ima pa zdaj vsaj podporo gledalcev.