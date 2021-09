Mariin način vodenja bo članom družine načel živce

Na Kmetiji, ki si jo lahko že dan pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO, bodo člani družine prisluhnili Marii, ki bo sklicala družinski sestanek, nato pa se po njenih navodilih lotili dela. A Maria bo želela imeti stvari pod nadzorom veliko bolj, kot bi si preostali člani družine želeli. Pomemben bo vsak centimeter, kar bodo nekateri sprejemali z nasmeškom na obrazu, druge člane družine pa bo to vse bolj jezilo. Jeza pa bo zaznamovala tudi glasovanje o prvem dvobojevalcu. Kdo bo to postal in zakaj? Kako se bo Ambrož spopadel z nalogo, ki mu jo bodo naprtili strici iz ozadja?

Vse bo znano že nocoj ob 21.00 na POP TV. Seveda pa lahko že takoj skočite na VOYO.