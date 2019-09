Marjana dobi nož v hrbet, dvojčka razjarjena

Uporniška Jan in Tilen Klobasa dajeta vedeti, da ju ni strah dvobojev. Razjezilo ju je, ker so tekmovalci za prvo dvobojevalko določili Marjano. Dejanje se jima zdi strahopetno. Razočarana je bila tudi Marjana, saj je po praznih obljubah zavezništva dobila nož v hrbet.

Dvojčka ne upoštevata pravil Tekmovalci so morali hitro zavihati rokave. Sara Rutar je želela prvi večer pomolzti kravo, pri čemer ji je izkušeni kmet Goran sicer pomagal in jo hvalil, a je kasneje tudi komentiral, da je preveč počasna. Zjutraj se je izkazalo, da hlapca JaninTilen nista upoštevala pravil, saj bi morala spati v isti postelji. Povedala sta, da se požvižgata na mnenje glave družine. Jan: "Načeloma se drživa nekih pravil, razen takrat, ko se ne."

Zasačena FOTO: POP TV

Tekmovalke so medtem dražille glave družine, češ da se mora bati odpadnika Bojanain njegovega maščevanja. Denis je bil namreč tisti, ki ga je skupaj s Simono določil za življenje v skromni hiši v gozdu in tlako na posestvu. Predvsem Tanja se je spraševala, kako se odpadniki spopadajo z drugačnimi razmerami, skrbelo jo je predvsem za Reneja. Rene mora na tlako, člani družine so sumničavi Med srečanjem s člani družine so odpadniki mimogrede izvedeli, kdo so dekla in hlapca, pa tudi privoščili so si jih. V zameno za kopanje v namišljenem bazenu in jakuziju jim je družina predala oblačila. Ksenija je bila razočarana, pričakovala je, da se bodo oddolžili še kako drugače. Izkazalo se je, da sta Jan in Tilen naredila prijazno ali pa morda preračunljivo potezo, ko sta jim v vreče dala kavo, s čimer sta pridobila Renejevo naklonjenost. Prav njega so odpadniki poslali na tlako. Glavo družine je moral prepričati, da je poškodovan. Tanja je čutila, da ima četverica skrito nalogo in da bodo dodobra premešali karte na kmetiji.

Za ograjo FOTO: POP TV

Tekmovalci so postali napeti in sumničavi, ko je na posestvo prišel Rene. Odpadnik je bil navdušen nad videnim in si je zadal, da bo zaživel skupaj z njimi. Razkril je, da je prišel na tlako, oni pa so se odločili, da bodo previdni in mu ne bodo razkrili vsega. Goran se boji, da jim bo morda izmaknil hrano, zato se je odločil, da ga bo imel na očeh.

Odpadnik Rene je bil očaran nad posestvom FOTO: POP TV

Preostala trojica odpadnikov je medtem zavihala rokave. Izdelali so ‘obadolovec’ in metlo, s katero je Bojan želel najprej pomesti pred svojim pragom, nato pa še na posestvu, vse do zmage. Adrijana ga je očarala s svojimi spretnostmi in skupaj sta zelo lepo sodelovala. Bojan je le upal, da mu ni zamerila, ker jo je izbral za življenje v gozdu.

Neustrašna Adrijana navdušuje Bojana FOTO: POP TV

Člani družine so se lotili gradnje kajže za dvobojevalca, medtem pa ugotavljali, kdo dela in kdo ne. Borut je potrdil, da se želi znebiti dvojčkov, a se je bal, da bo potem izzvan na dvoboj. Ženske so sklenile, da ne bodo glasovale za Marjano, da bi se zavarovale. Marjana je prva dvobojevalka, dvojčka sta besna Natalija Bratkovič je ob prihodu na Kmetijo izvedela, da dvojčka nista spala v eni postelji. Zaradi kršitve pravil sta dobila opozorilo, a sta se odločila, da bosta enako ravnala še naprej, saj se želita naspati kot človeka, pa čeprav bosta morala zaradi tega domov.

Natalija Bratkovič je opozorila dvojčka, da morata upoštevati pravila FOTO: POP TV

Tekmovalci so nato glasovali za prvega dvobojevalca. Več kamenčkov so namenili Marjani, kar je dvojčka precej razburilo. Menila sta, da so moški, ki so glasovali zanjo, pravi strahopetci.

Jan in Tilen imata sotekmovalce za strahopetce FOTO: POP TV

Glasovali so tudi odpadniki, in sicer so samo en kamenček namenili dvojčkoma, tri pa Marjani. Glava družine Denis je zapečatil njeno usodo. Marjana bo morala izbrati drugo dvobojevalko, ob čemer ni bila ravnodušna. Presenetilo jo je tudi to, da so jo tekmovalci takoj zatem prosili, naj jih nauči molzti. Žalostilo jo je, ker so ji obljubili, da bodo na njeni strani, a je dobila nož v hrbet. Priznala je, da so ji v večjo tolažbo živali na kmetiji.

Razočarana Marjana FOTO: POP TV