Marjana: Ne bodo se zdaj taki na mene spravljali!

Marjana Povše je za hlapca in deklo določila Denisa Šajherja Kovačiča in Saro Rutar, s svojo odločitvijo pa razburkala mirne vode na posestvu. Razburjena je bila tudi sama, med predajo naloge se je zaradi pripomb sotekmovalcev počutila ponižano.

Nova glava je Marjana Ksenija Sešel je v svojem poslovilnem pismu za glavo družine določila Marjano Povše, ki je bila ob imenovanju vidno presenečena. Denis Šajher Kovačič ji je zaželel, da bi vsaj toliko ali še boljše vodila Kmetijo, kot jo je sam. Marjana je začela obetavno, izrazila je željo, da bi vsi člani družine sodelovali in dokazali, da zmorejo. Nato je šlo vse samo še navzdol.

Hlapec je Denis, dekla Sara Marjana je za hlapca določila bivšega glavo družine Denisa. Pri tem ga je pohvalila, ker se je izkazal pri delu na posestvu, in to kljub temu, da je mestni fant, družina pa ne ve, da ga je izbrala zaradi njegove dvoličnosti. Za deklo je določila Saro, ki se ji sicer zdi nepogrešljiva in brez nje delo ne bi potekalo tako kot mora. Zase je zadržala mnenje, da z Denisom pogosto stikata glave. Marjana: "Kar naj še spita skupaj."

Borut se je pritoževal, češ da je izbrala tekmovalca, ki sta sposobna in ju na posestvu potrebujejo. Tudi Sara ni razumela njene odločitve, sklenila je, da sotekmovalcem ne bo izdala receptur, ki jih želijo in celo potrebujejo, denimo za odličen kruh. Jan in Tilen glavna? Odpadniki so prišli na izmenjavo, a so bili člani družine s Saro na čelu tokrat manj radodarni, kar bi se dekli utegnilo maščevati. Odpadniki namreč prav tako odločajo o njeni in hlapčevi usodi. Sicer je Jan Sari zašepetal na uho, da ona v nobenem primeru ne bo izbrana za prvo dvobojevalko, a mu ta ne zaupa povsem.

Marjana se čuti ponižano Gospodarica Nada je bila vesela, ker bo glava družine v tem tednu ženska. Marjani je naročila, da morajo zgraditi pomol in urediti okolico ribnika. Glava družine je bila prepričana, da bo gospodarica zadovoljna, in je komaj čakala, da se lotijo naloge. Nanjo je že naredila vtis, ker je za skrb za živali določila Jana, ki mu je zadolžitev v veliko veselje. Drugi del naloge v tem tednu je gradnja premičnega kokošnjaka in peka posolanke in langaša, tradicionalnih prekmurskih jedi, ki pa ju morajo nadgraditi.

Marjana je predala navodila članom družine, ki so napovedali pester teden. Ocenili so, da za nalogo potrebujejo 14 dni, a je bila Marjana zaradi Lukove pripombe izredno jezna: "Zelo so me znervirali. Jaz sem to stvar vzela resno, zato sem prišla sem, zato smo tukaj. In mislila sem, da smo vsi zato tu s tem namenom, da nekaj naredimo, da pokažemo, da znamo ... Mene ponižujejo, da kaj boš ti, saj nič ne veš. Jaz vem, jaz sem v življenju že marsikaj naredila. Imam kaj pokazati v Novem mestu, pa sem ženska. Pa ne bodo se zdaj taki name spravljali!"

Bojan kritičen do tekmovalcev Na posestvo je prišel odpadnik Bojan, ki ga je Marjana hitro določila za gradnjo pomola. Bila je izjemno hvaležna za njegovo pomoč, ocenila je tudi, da je Goran v njegovi prisotnosti izgubil nekaj samozavesti. Goran pa se je jezil, ker so njegovi mladi sotekmovalci pokvarili motorno žago, a na Bojana s svojimi sposobnostmi ni naredil vtisa. Razpletlo se je tako, da je odpadnik prevzel vodenje projekta, dogajanje pa je primerjal z otroškim vrtcem. Zdi se mu, da so mladi tekmovalci na posestvu samo zaradi šova in prepoznavnosti.

Odpadniki, ki so članom družine ta dan odtujili srp, so se razveselili mleka in kruha, ki ga je s pridnim delom prislužil Bojan. Bil je zelo zadovoljen, vprašanje pa je, kakšne volje bo, ko bo izvedel za skrito nalogo. Prihodnjič mora ukrasti zvezek, v katerega si glava družine zapisuje pomembne podatke. Obeta se tudi izbor prvega dvobojevalca in Borutov spor z glavo družine