Marjana v solzah: preveč se je navezala na tekmovalce

Marjana Povše se je zelo obremenjevala z izborom prve dvobojevalke. Jan Klobasa ji je dopovedoval, da je to del igre, njej pa se je zdelo nemogoče, da bi izklopila svoja čustva. Marjana: "Mene to prizadene ... Moje misli so romale od enega do drugega, pa nisem vedela, pri kom naj pristanem."Kasneje je še povedala: "Težko izločim nekoga. Čeprav to moram narediti, jaz tega ne delam rada."