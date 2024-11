Marjana Povše bo navijala za Tjašo: Je izredna tekmovalka

Jaz sem že prej vedela, da je Tamara res močna nasprotnica. To je dokazala že večkrat in mislim, da je imela več motivacije v glavi. Moram priznati, da mi je šesti čut govoril: Daj, Marjana, pojdi s te kmetije že enkrat domov. Nisem bila stoodstotno v areni, priznam, zato sem tudi zgrešila tiste vreče v njen koš. Mogoče sem si pa to želela.

Jaz imam o Tjaši še vedno lepo mnenje. Je izredna tekmovalka in želim ji, da zmaga. Moram pa priznati, da me je malo razočarala ta teden, ko me je dala v hlev, kar mi pa ni bilo všeč. Vedela sem, da nobena ni vešča peke, še posebno potic, in da bi jaz to naredila bolje od drugih. In tukaj me je razočarala. Odvzela mi je tisto voljo, tako da se mi je malo zamerila, samo potem sem pa pozabila na to.

Zanimivo je bilo opazovati, kako so se spreminjala vaša zavezništva na posestvu. Nekaj časa ste bili zelo povezani s Tjašinim klanom, o Tjaši ste imeli tudi lepo mnenje, a se je to spremenilo. Zakaj?

Moram reči, da mi je bilo težko, ko sem videla objokano Tamaro. In res, tudi ona kot mama je zelo čuteča ženska, tudi zelo iskrena. Na nek način mi je bilo težko to gledati, ampak sva se pred tem že vse pogovorili in dogovorili.

Nekateri tekmovalci so vam očitali, da se obračate po vetru. Spomnimo se, da sta to med drugimi izjavila Boris Vidovič in Stanislav Travnikar. Kako bi to komentirali?

Takrat, ko sem Borisu dala kamenček, nisem imela srca v areno dati Žana, ker se je res trudil in zelo veliko prispeval h kmetiji. In glede na to, da so naloge še prihajale in da so bile še težje, se mi je zdelo popolnoma logično, da ostane Žan na kmetiji, in sem ga zaščitila. Ja, Stanislav pa me je poskusil nekaj nalagati in od takrat se mi zdi, da nisva nekako videla skupnih ciljev.

Brez dvoma pa ste svojo kmečko družino razveseljevali z najboljšim kruhom. In zagotovo bi jih še z drugimi dobrotami, če ne bo bilo takšnega pomanjkanja, kajne?

Resnično moram reči, da sem zelo vesela, če komu pripravim dober obrok tudi doma. Stremim k temu, da razveseljujem ljudi okoli sebe. In to mi je res v užitek. Vedno so ti trenutki poplačani z nasmehom in dobro voljo.

To je bila vaša že druga Kmetija. Kako bi lahko primerjali obe izkušnji?

Moram reči, da ko sem bila prvič na kmetiji, da mi je bilo veliko lepše. Vse je bilo lažje, drugače. Zdaj pa že sam prihod na kmetijo, ko sem videla, da bom s samimi mladimi, v tistem trenutku mi je pogled uhajal proti Dolenjski. Priznam, da sem imela kar nekaj težav, da sem se prilagodila. Nisem imela nekoga, komur bi se lahko zaupala, in to mi je manjkalo tam notri. Zato sem bila včasih razdvojena. Ampak nazadnje sem premagala samo sebe in priznam, da mi je bilo proti koncu že lepše.