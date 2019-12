Marjana Povše presenečena nad številnimi odzivi: Res sem ganjena

Marjana Povše ne more verjeti, koliko ljudi jo je v šovu podpiralo in bilo na njeni strani. S posestva ni prišla kot zmagovalka, a je postala samozavestnejša in močnejša, poleg tega je spoznala, kakšno bogastvo ima doma.

Kot ste povedali v eni izmed zadnjih aren, ste na posestvo Kmetije prišli na dopust, ki pa se je ‘malo’ podaljšal. V kakšnem smislu je bil to za vas dopust, kajti dela ni manjkalo? Jaz sem si odhod na Kmetijo predstavljala čisto drugače, nisem imela nobene taktike. Zaželela sem si spremeniti okolje, živeti in delati v naravi, povezana z živalmi.

Pod klobukom glave družine FOTO: POP TV

Na posestvu ste si enkrat nadeli klobuk glave družine, to vlogo vam je namenila na veliko žalost pokojna Ksenija Sešel. V tistem tednu ste se nadvse želeli dokazati, a ste zaradi načina vodenja prišli v konflikt z moškimi na posestvu, predvsem Borutom Gregoričem. Če se ozrete nazaj, ali se vam zdi, da bi morali takrat stopiti korak nazaj, voditi drugače? Vem, da moškim ne odgovarja, da bi jih komandirale ženske. In res bi bilo takrat bolje, da bila tiho. V šovu ste pokazali svoj smisel za humor, zganjali ste vragolije, ki so se nekaterim gledalcem zdele malce prismuknjene. Ste takšni tudi doma ali se je igriva plat v vas prebudila šele pred kamerami? Jaz se res rada smejim, zganjam norčije, ampak predvsem na svoj račun, ne na račun drugih. Pa tudi, ko sem doma z vnučkoma, se velikokrat spustim na raven otroka.

Vragolije FOTO: POP TV

Vam so bila še posebej neverjetna srečanja s slavnimi gosti. Kaj vam bo najbolj ostalo v spominu? Rekla bi, da so kar vsi gostje na posestvo prinesli veliko veselja, pozitivne energije. Najbolj pa mi je ostala v spominu najboljša in edinstvena jodlarka Brigita Vrhovnik Dorič. Na posestvu se je odvila tudi čisto prava poroka. Ste pričakovali, da bo dogajanje tako zelo pestro? To je bilo res veliko presenečenje, ampak glede na to, da smo imeli malo časa za vse te priprave, smo to delo vzeli zelo resno in se potrudili po najboljših močeh in dokazali, da znamo in zmoremo izpeljati tako, kot je treba. Z dvojčkoma ste imeli poseben odnos. Začelo se je s prepiri, padla je tudi kakšna nespoštljiva beseda, nato pa se je vse obrnilo, a po zaslugi Danijela Friglja. Ste bili presenečeni, ko ste izvedeli, na kakšen način vas je Danijel zaščitil? Vedela sem, da je bil dogovor med Danijelom in dvojčkoma, ampak ker je dvojčkoma to odgovarjalo, da me peljeta naprej. Onadva sta imela v načrtu, da bi jaz bila dobrodošla za dvoboj s Tanjo. Ampak je prišlo do spremembe, ko je Tanja šla nepričakovano v dvoboj. A sta me ščitila naprej, ker sta vedela, da če ne bom Tanji v korist, bom pa njima dvema. Mogoče jima je Danijel dal namig, ampak njima se je to zdelo v redu, zato sta se takrat držala dogovora. Ker drugače se ne držita dogovorov, če jima nekdo nekaj reče, se onadva sploh ne držita tega, če ne gre za njuno korist.

Ko je postala finalistka šova FOTO: POP TV

V areno pred superfinalom ste šli prav z dvojčkoma, kar je bila njuna želja. Kakšno je vaše mnenje o tej njuni potezi, s katero sta si želela olajšati pot do superfinala? Tukaj ni kaj dodati, saj smo vsi dobro vedeli, da sta dobra taktizerja. Pred areno je bilo videti, da se ju sploh ne bojite. Prav nasprotno, še dražili ste ju. Kako to? En teden prej je bil moško-ženski dvoboj, in ko sem jaz to s tribune opazovala, kaj vse sta morala Rene in Sara zdržati, me je bolelo pri srcu. In ko je izpadla Sara, mi je bilo kristalno jasno, da nimam več nobene možnosti za zmago z ostalimi tremi mladimi, močnimi sotekmovalci. In takrat sem se odločila, da bom sodelovala, ne pa se borila na vso moč. Ker sem vedela, da je vse skupaj nemogoče. Pa tudi to sem vedela, da so se vsi zelo učili Pratiko, jaz pa ne, ker so jo skrivali. Takrat, ko sem jaz želela priti do znanja, Pratike ni bilo nikjer, niti nihče ni vedel, kje je. Mislim, da je bilo tudi skrivanje Pratike del taktike, in brez znanja tudi ne bi imela nekih možnosti, tako da sem vedela, da sem obsojena na poraz in nisem več videla rešilne bilke. Mogoče bi se v spretnosti še dalo, če pa bi imela še znanje, bi imela še neko bilko, ki bi se je oprijela, a to brez znanja ni bilo mogoče. Kako ste doživljali dvoboj z Janom? Glede na to, kakšen prihod v areno smo imeli, ni kaj dodati, ampak priznam, da sem komaj čakala, da je to mimo.

Bojevita z Denisom Porčičem - Chorchypom FOTO: POP TV

Kakšno je bilo slovo od posestva, na katerega ste se tako zelo navezali? Jaz sem še tista generacija, ki zna ceniti vse vrednote. Ko sem pri svojih letih ustvarjala življenje, in lahko rečem, da imam tudi kaj pokazati, kar sem ustvarila, znam tudi ceniti tisti trud. Ko je bilo treba odstraniti te objekte, ki so tako lepo krasili našo Kmetijo, mi je bilo res zelo hudo. Kar nisem verjela, jaz sem mislila, da je to šala. Kakšna je bila vrnitev v realno življenje po tako dolgem času? Moja vrnitev domov je bila res zelo lepa in šele zdaj se zavedam, kako mi je doma lepo, čeprav se pred tem tega nisem povsem zavedala. Zdaj, ko sem poizkusila vse to, kar sem doživela, lahko rečem, da je doma najlepše. Včasih spregledamo, kar je dobro, pa znamo pokazati samo na slabo. Kakšnih odzivov ste deležni? Tega pa sploh ne morem verjeti, koliko ljudi, ne samo moje generacije, tudi mladih, mi čestitajo, rokujejo se z mano, tudi mladi pristopijo k meni, prosijo, če se lahko z njimi fotografiram. Res sem ganjena, nisem vedela, da me toliko ljudi podpira, da so na moji strani. Ampak vsak ima svojega favorita, eni so za nekoga, drugi za drugega, tako to je.

Po novem samozavestnejša in močnejša FOTO: POP TV

Kmetija je bila za vas edinstveno doživetje, ki je razbilo monotonost v vašem življenju. Kakšne spremembe opažate oziroma kaj je novega v vašem življenju? Ni bila edino Kmetija, ki je spremenila monotonost v mojem življenju, so še druge stvari, ki mi v življenju veliko pomenijo, med drugim se ukvarjam z jogo, konec tedna preživim z vnučki. Moram pa reči, da sem po vsem tem, kar sem prestala na Kmetiji, postala samozavestnejša, močnejša in me tudi določene stvari ne spravijo več v slabo voljo. Je bil vaš mož kaj ljubosumen, ko vas je gledal v oddajah, denimo med masažo Reneja Šantića, pa med vragolijami z dvojčkoma? Ne, sploh ni bil ljubosumen. On me dobro pozna, tudi kje v družbi, ko je on zraven, se znam večkrat pošaliti, posebej s takimi ljudmi, ki jih poznam, za katere vem, da se tudi sami radi šalijo. On ve, da taka sem in tudi sama vem, kje so meje. In tukaj mislim, da ni bilo razloga za ljubosumje. Kako pa je spremljati samega sebe v oddajah Kmetije? Joj, samo tega me ne vprašajte. Komaj čakam, da je tega konec. Obremenjujoče je. Glede na to, da sem doslej spremljala vse Kmetije, ampak sem na vsako stvar gledala s pozitivne plati in nisem znala kritizirati, sem pa preveč kritična sama do sebe.

Dekliščina FOTO: POP TV