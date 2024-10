Marjana Povše v solzah: Preveč smo kaznovani

Marjana Povše bo po porazu glave Žana Hroneka povsem obupana: "Včeraj nas je ta poraz našega glave družine povsem pritisnil ob tla." Igorju Mikiču bo potožila: "Preveč smo kaznovani. To je ena težka šola, ampak če to preživimo, bomo vrnili." Žan se bo po odsluženi kazni vrnil na posestvo, opazil pa bo: "Mislim, da se me je bolj razveselila druga družina, kot pa moja družina."