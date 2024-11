Marjana prva dvobojevalka, Žiga prvi do namiga v skrivni sobi

Tamara Talundžić in Anja Malešič sta ponoči znova šli v skrivno sobo. Pregledali sta vse nabiralnike in eden je bil odprt. Tako sta ga tudi pustili, da bi morebitni vsiljivec dobil občutek, da je nekdo že nekaj našel. Kasneje je Tamara skrivno sobo pokazala Niku Trilerju in Stanislavu Travnikarju , da bi pridobila njuno zaupanje. Ni pa jima razkrila vsega, kar je njen klan doslej izvedel glede skrivnosti v gozdu.

Informacija, ki razburi Timov klan

Stanislav je zaupal Tamari, da želi Tjaša Vrečič za dvobojevalca izbrati Tima Novaka. Anja se je jezila: "Točno sem vedela, da bo to naredila." Tamara ni mogla opisati občutkov, ki so jo ob tem navdali. Tamara: "Če bi hoteli mene dati, v redu, ampak ne mi Tima." Jezila se je, češ da so si Tjaša, Žiga Mohar in Tim segli v roke, sedaj pa takšen preobrat.

Marjana znova prosi za kamenčke

Marjana Povše je prosila Tjašo, da bi bila v tem tednu dvobojevalka: "Zdaj se bo začela močno umazana igra in jaz ne želim biti del tega, ker se z vsemi dobro razumem, in bolje, da se umaknem." Tjaša pa je povedala, da je prišla v tekmovanje po zmago: "In ne bom dajala ven ljudi, ki jih lahko premagam. Zakaj bi?"

Tjaša postane črna ovca

Tjaša se je pred izborom prvega dvobojevalca opravičila vsem, češ da je težko biti glava družine, toda Tamara je njene solze razumela kot neuspešen poskus manipulacije. Tjaša pa je razkrila, da sta do nje prišla tako Nik kot Stanislav, na koncu pa je izpadlo, da manipulira ona sama. Nik ji je nato očital, da je enemu obljubljala tako, drugemu drugače. Tamara se je ob tem razburila: "Eno je pohlep, eno je pa želja po zmagi." Tjaša ji je nato naravnost povedala, da ji ne zaupa in da je prav to ogrozilo Tima.