Marjana Povše v dvoboju z Evo Luno Mlakar do imunitete

Glava družine Nik Triler je naletel na prve težave s služabnicami. Nuša Šebjanič in Eva Luna Mlakar sta mu sporočili, da Marjana Povše ne bo pomolzla ene kravice, ker ta ves čas brca. Služabnici bi pričakovali, da bi bil glava družine bolj razumevajoč in bi priskočil na pomoč. A je kasneje glava le prišel v hlev, z zajtrkom pa družina tudi tokrat ni bila zadovoljna.

Natalija Bratkovič je družino zbrala na trgu, kjer so člani najprej potožili, da dobijo premalo hrane, ki ni dovolj skuhana. Nato sta se Eva Luna in Marjana pomerili za imuniteto. V igri Žlahtni storži sta morali oluščiti toliko koruze, da se je tehtnica prevesila. Izziv je bil Marjani pisan na kožo. Eva Luna je sicer hitro izenačila, a se je Marjanina tehtnica prevesila prva.

Polona Kranjc je bila prepričana, da jo ima družina na piki. To je potrdila tudi Laura Beranič , ki je bila prisotna na glasovanju. Priložnost, da se borita za imuniteto, so tekmovalci namreč dali Evi Luni in Marjani .

Družina se pritoži

Po dvoboju so tekmovalci prišli do hleva, da bi rešili težave glede obrokov. Glava Nik je povedal, da so lačni, saj ves čas delajo. Nik: "In potem smo sitni in se kregamo." Želeli bi si večjih porcij, enakih za vse. Eva Luna je pojasnila, da se služabnice še lovijo, saj niso vajene kuhati za toliko ljudi. Nuša pa je izračunala, da ne bodo imeli dovolj hrane do naslednje tržnice. Kljub posredovanju družina ni bila zadovoljna niti z naslednjim obrokom.

Timov prihod in sumničenja

Gozdarji so v ogenj poslali Tima Novaka, ki je bil na trnih, hkrati pa navdušen, saj je lahko končno spoznal člane družine. Pričakoval je, da ga bodo zasuli z vprašanji in sumničenji, da ima skrivno nalogo. In res so ga takoj po prihodu posadili za mizo in zaslišali. Nik mu je povedal, da dvomijo v pomočnike oz. strokovnjake: "Mi mislimo, da imate vi neke naloge. In zdaj je družina izglasovala, da boš danes spal v hlevu." Tim je modro molčal, Nik pa je še dodal, da ga bodo imeli ves čas na očeh.