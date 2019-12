Marjane jim ni uspelo rešiti, z dvojčkoma Klobasa se bo pomerila za mesto v superfinalu

Danijel Frigelj in Bojan Kermavner sta si zaman prizadevala prepričati Simono Križnik, naj ne glasuje za Marjano Povše. Tekmovalka se bo v četrtkovi areni pomerila z enim od dvojčkov. V drugem dvoboju pred superfinalom bomo tako videli Reneja Šantića in Luko Lampreta.

Laži in manipulacije Danijel in Bojan sta Marjano odpeljala na krizni sestanek. Zanimalo ju je, s katerim finalistom bi si želela iti v areno. Povedala je, da je to Luka, kar je bilo v nasprotju s slišanim na zasedanju porote. Bojan: "To je Kmetija lažnivcev, manipulantov, prevarantov, in tukaj definitivno res ne moreš nikomur verjeti." Razkrila sta ji, da je to izjavila Simona, in Bojan je sklepal, da sta ji dvojčka morda kaj obljubila.

Krizni sestanek FOTO: POP TV

Luka se ne namerava prilizovati Luka Lampret se je umaknil iz vrveža in ni želel vplivati na porotnike. Luka: "Jaz sem naredil, kolikor sem naredil do sedaj. Ne bom pa se nikomur prilizoval." Ponovil je, da ne razume dvojčkov, saj so se vseskozi dogovarjali, da bodo skupaj v finalu, zdaj pa naj bi ga želela imeti v areni, kar sicer ni držalo. Luka: "Tu ni nobene logike. Počutim se razočaranega." Priznal je, da je z njuno pomočjo prišel daleč, zdaj pa je čas, da se dokaže še sam. Luka: "Zdaj bom pa pokazal, da sem tudi jaz močen nasprotnik, da nisem tako lahek, kot si onadva mislita."

Ponosni Luka FOTO: POP TV

Marjana bi zaščitila Luko Marjana je razkrila, da je res želela v dvoboj z Luko, to pa zaradi tega, da ga zaščiti. Marjana: "Krasen fant je in mi ga je škoda tvegati, da bi šel v dvoboj z Renejem ali pa z dvojčkoma ... Vem, da tudi jaz proti Luki nimam nobenih šans, ampak če je že tako, da bo eden ostal, naj ostane Luki." Bojan je povedal, da je Luka v njegovih očeh zmagovalec. Bojan: "Prvenstveno zato, ker si človek." Dodal je, da so lahko starši ponosni nanj.

Danijel in Bojan sta pohvalila Luko FOTO: POP TV

Simona je pretrd oreh Simona je povedala, da je dvojčka nista prepričevala, naj za njuno nasprotnico v areni izbere Marjano, slednja pa je opazila prav nasprotno. Marjana: "Simona si ne bo premislila, ker sem včeraj videla, kako sta jo dvojčka oblegala, kako jo bosta zaročila, pa ljubčkala, pa jo božala in se ji smejala. Jaz, ko sem to opazovala od daleč, mi je šlo kar na bruhanje. Kako se zna nekdo nekomu prilizovati, ko mu teče voda v grlo. Ne morem verjeti." S Simono se je pogovoril še Danijel, a se mu je zdelo, da se pretvarja in dela nevedno.

Bojan je sumil, da sta dvojčka morda kaj obljubila Simoni FOTO: POP TV

Marjana v dvoboj z dvojčkoma Člani porote so morali pred izborom nasprotnika Jana in Tilna Klobase skupaj odločiti, komu bodo namenili en kamenček. Jan in Tilen sta glasovala za Marjano, Rene prav tako, Marjana je kamenček namenila Reneju, Luka prav tako. Več članov porote je glasovalo za Marjano, zato je ta dobila še njihov kamenček. Postala je druga dvobojevalka in se bo z dvojčkoma pomerila za mesto v superfinalu.

Marjana se bo z dvojčkoma borila za mesto v superfinalu FOTO: POP TV

Porota bo določila vrstni red dvobojev Zvečer je Bojan našel še eno pismo. Porota se je morala odločiti glede vrstnega reda dvobojev, v katerih se bosta pomerila Marjana in eden izmed dvojčkov. Marjana je bila jutro pred dvobojem utrujena, saj ni mogla dobro spati zaradi lune, a je hitro začela buditi dvojčka, da bi se začeli ogrevati. Porota se je medtem že določila vrstni red dvobojev in Sara je povedala, da so se odločili v korist Marjani.

Porotniki bodo določili vrstni red dvobojev FOTO: POP TV