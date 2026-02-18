Naslovnica
Kmetija

Mark Baržić bo Carmen Osovnikar zarezal v srce

Velenje, 18. 02. 2026 16.24 pred 34 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Tekmovalci bodo izbirali prvega dvobojevalca, a bo napeto tudi zaradi prepirov, ki se bodo razvnemali za mizo. Mark Baržić bo s svojimi kritikami prizadel Carmen Osovnikar, za zaplet bo poskrbel tudi Igor Mikič.

Družina bo izbirala prvega dvobojevalca, ki bo moral svojo moč, spretnost ali znanje dokazovati v petkovi areni. Tekmovalci bodo lahko glasove podelili dekli Alenki Weiss ali hlapcema Žanu Zoretu in Dinu Kurtoviću, Urška Gros ima namreč imuniteto. Ker bo Carmen Osovnikar še naprej čutila velik pritisk, bo premlevala o taktikah. Pia Filipčič: "Meni se bo utrgalo, res, od vsega tega."

Kdo bo prvi dvobojevalec?
Kdo bo prvi dvobojevalec?
FOTO: POP TV

Glasovanje bo napeto tudi zaradi komentarjev, ki bodo rezali v srca. Igor Mikič: "Ljudje tukaj so dosti labilni, nimajo svojega jaza." Carmen bo omenila, da v hiši vlada zelo negativna energija. Pia: "Definitivno se čuti Igorjeva napetost." Mark Baržić: "Jaz bi rekel, da je prej Carmen ... Si ignorantska ženska, se ne moreš odmakniti od 16-članske družine ..." Carmen bo zaradi njegovih besed planila v jok.

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV.

kmetija 2026 carmen osovnikar mark baržić

Urška postane prva macola Kmetije, Žan besen

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
G. Papež
18. 02. 2026 16.59
Še preden Carmen spregovori, mi že gre na bruhanje. Ko pa vidim kako kuha, pa me v trenutku šibkosti prime, da bi poklical bivšo in pohvalil kako dobro je kuhala.
Odgovori
0 0
bibaleze
