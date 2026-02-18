Mark Baržić bo Carmen Osovnikar zarezal v srce

Družina bo izbirala prvega dvobojevalca, ki bo moral svojo moč, spretnost ali znanje dokazovati v petkovi areni. Tekmovalci bodo lahko glasove podelili dekli Alenki Weiss ali hlapcema Žanu Zoretu in Dinu Kurtoviću, Urška Gros ima namreč imuniteto. Ker bo Carmen Osovnikar še naprej čutila velik pritisk, bo premlevala o taktikah. Pia Filipčič: "Meni se bo utrgalo, res, od vsega tega."

Kdo bo prvi dvobojevalec? FOTO: POP TV

Glasovanje bo napeto tudi zaradi komentarjev, ki bodo rezali v srca. Igor Mikič: "Ljudje tukaj so dosti labilni, nimajo svojega jaza." Carmen bo omenila, da v hiši vlada zelo negativna energija. Pia: "Definitivno se čuti Igorjeva napetost." Mark Baržić: "Jaz bi rekel, da je prej Carmen ... Si ignorantska ženska, se ne moreš odmakniti od 16-članske družine ..." Carmen bo zaradi njegovih besed planila v jok.