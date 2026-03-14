Mark Baržić: Od mene lahko pričakujete ogromno

Pred dvobojem z La Toyo Lopez si se izkazal v dvoboju hlapcev in dekel. Takrat si presenetil s svojo borbenostjo in pričakovali smo, da bo tako tudi v areni. Nenazadnje si stavil prav na svoje spretnosti, hitrost, športnost in pametno razmišljanje. Ali je bila trema enostavno prevelika?

Zdi se mi, da trema v areni zame ni bila prevelika, ampak ko enkrat stopiš v kajžo, si v bistvu en korak v igri in en korak doma. Ko stopiš v areno, pa slišiš navijanje tekmovalcev na tribuni zate in za nasprotnika in te vse samo zmede. Zdi se mi, da me je omejevala tudi moja nezbranost.

V Kmetiji si imel višje cilje, najmanj finale in verjetno tudi zmago. Kako je bilo, ko si se moral posloviti v petem tednu po dvoboju z La Toyo?

V letošnji Kmetiji sem dosegel to, kar sem hotel. Da pokažem ljudem, da so lahko to, kar so, da se jim ni treba vznemirjati zaradi mnenj drugih ljudi. Tudi po tem, ko me je celotna družina oblatila, me to ni uničilo. Vseeno sem užival in se imel lepo. Vseeno sem se hotel posloviti od celotne družine, ne glede na to, da se včasih nismo razumeli, saj smo bili skupaj pet tednov. Občutki so bili mešani, malo sem bil žalosten, česar pa nisem hotel pokazati.

Imel pa si zapleten odnos z Igorjem Mikičem, s katerim sta bila nekaj časa zaveznika. Kakšen odnos imata danes?

Od konca snemanja se z Igorjem redno slišiva, se pokličeva in pogovarjava. Najin odnos je bil normalen tudi v šovu, le kot nasprotnika se nisva imela rada.

Zaveznika sta bila tudi z Urško Gros, ki pa te je kot glava družine ob delitvi poslala k sosedom. Ali te je to prizadelo?

Urškina odločitev me ni prizadela. Gledala je nase, da bi s svojo družino prišla najdlje. Jaz osebno bi se odločil isto kakor ona.

Bilo je tudi veliko lepih trenutkov. Kaj ti bo najbolj ostalo v spominu?

Definitivno mi je najbolj ostalo v spominu druženje s Pio in urejanje z njo v hlevu ob 6. uri zjutraj.

Mark in Pia Filipčič FOTO: POP TV

Ali te je med ogledom oddaj karkoli presenetilo, naj si bo v pozitivnem ali negativnem smislu?

Presenetil me je odziv Nuše, ko je izjavila, da ji je bilo lani lažje in letos težje, ker smo vsi 'neumni'. Ampak je izpadla v drugem tednu, tako da se je pokazalo, kdo je bil neumen.

V izolaciji si preživel pet dolgih tednov. Kakšna je bila vrnitev v realno življenje?

Vrnitev v realno življenje je bila kar zanimiva in težka. Sicer sem 3 dni po šovu prespal in nisem stopil iz stanovanja. Tudi ko sem spet začel piti mleko, mi je vsakič postalo slabo. Riža, kruha in makaronov nisem jedel več kot 1 mesec, saj je bilo to vse, kar smo jedli na kmetiji.

Aktiven si na družbenih omrežjih, kjer imaš lepo število sledilcev. Kakšnih odzivov si deležen?

Zdi se mi, da so moji sledilci zelo navdušeni nad mano v Kmetiji, tudi določene druge osebe, presenetili so me samo komentarji starejših ljudi na Facebooku.

Kako sta tvojo pot v tekmovanju komentirala tvoja starša?

Moja starša sicer za vstop v kmetijo nista vedela do zadnjega dneva, ampak nista bila presenečena, saj vesta, da so snemanja in nastopi pred kamero moje sanje, zato sta me zelo podprla in me podpirata še zdaj, ko gledata šov.

Tekmovanja je zate konec. Kakšne načrte imaš za prihodnost?

Mogoče se pojavim še v kakšnem drugem šovu ali ponovno v Kmetiji. Delam tudi na svoji liniji oblačil, tako da lahko od mene pričakujete ogromno.

Mark Baržić FOTO: POP TV

V igri za glavno nagrado ostaja 15 tekmovalcev. Za koga boš navijal in ali bi lahko komu napovedal zmago?