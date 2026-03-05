Naslovnica
Voyo.si
Kmetija

Mark in Ema presenetila, Gregor in Alenka slavila

Velenje, 05. 03. 2026 21.04 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Mark Baržić in Ema Dragišić sta presenetila v dvoboju hlapcev in dekel, a sta svoji družini prednost priborila Alenka Weiss in Gregor Merdaus. Slednjemu bo to morda prišlo še kako prav, saj je postal prvi dvobojevalec v hiši.

Kdo ne dela?

Vas mika pustolovščina, nepozabna izkušnja pred kamerami ali bogata glavna nagrada? Prijavite se v novo sezono Kmetije!

Moški v obeh družinah so si dajali opravka z izdelavo splavov. Modri so ga preizkusili v ribniku, rdeči pa so lahko le upali, da med dvobojem ne bo potonil. Jana Zoreta je razjezilo, ker Mark Baržić kot hlapec ni ustrezno poskrbel za živali. Jan: "Najbolj me je razjezilo to, ker odgovarja nazaj." Mark se je branil, češ da je delal že od jutra, medtem ko je dekla Ema Dragišić spala. Nakar se je skregal še z glavo Aleksandro April in Emo. Aleksandra je sklicala krizni sestanek, na katerem je Mark poudaril, da bi se morala z Emo zbujati prva. Družini se je na koncu le nekako uspelo dogovoriti glede delitve dela.

'Zaključili smo z njimi'

Ko je Aleksandra rešila eno težavo, je naletela na drugo. Izvedela je, da je Mark brez njene vednosti začel deliti hrano s sosednjo družino. Ko je Urški Gros, Francu Vozlu in Žanu Zoretu povedala, da ne dobijo ničesar več, so bili ti ogorčeni. Mark pa se je branil: "V pravilih jasno piše, da moramo hrano deliti 50-50, Aleksandra tega očitno ni razumela." Družina v hiši se je znašla po svoje. Žiga Florjan Sedevčič je ujel kozi sosednje družine, ki ju je Franc hitro pomolzel. Žiga kozama: "No, kaj smo rekli? Jutri ob istem času na istem mestu." Aleksandra je nato le ugotovila svojo zmoto, se opravičila Marku in Urški ter napovedala delitev hrane po pravilih.

Gregor je prvi dvobojevalec v hiši

Družini morata vsak teden med hlapcema in deklama izbrati prvega dvobojevalca. Prva je bila na vrsti družina v hiši, kjer je Dejan Guzej svoj glas namenil Gregorju, Carmen Osovnikar, Žiga, Žan, Franc in Urška prav tako. Gregor se je na vprašanje, kako se počuti, pošalil: "Čisto izdanega." Nakar je dodal, da se je na glasovanju pokazala složnost družine in da bo naredil vse, da bodo nalogo opravili in mu ne bo treba v areno.

Gregor Merdaus bo moral v primeru poraza svoje družine v areno.
Gregor Merdaus bo moral v primeru poraza svoje družine v areno.
FOTO: POP TV

Gregor in Alenka družini priborita prednost

Dekli in hlapca so se pomerili v prvem dvoboju za prednost pri tedenski nalogi. Tekmovali so v Hitri plovbi, in sicer so morali s splavom z enega na drug breg reke Krke prepeljati čim več glav zelja. A najprej sta morala Gregor in Alenka odstraniti vrvi, ki niso bile v načrtu. Mere obeh splavov so bile pravilne, ploven je bil tudi splav družine iz hleva.

Ema je dvoboj začela s skepso, dvomila je, da bo imela kaj koristi od Marka. Slednji je v nasprotju s pričakovanji pokazal svojo tekmovalnost pri vleki čez reko. V drugo sta na splav naložila več zelja, a jima je nekaj glav padlo v vodo. Gregor in Alenka sta bila bolj organizirana in usklajena, zato sta na koncu prepeljala več glav. Nekaj jih je Gregor pobral iz vode, saj bi lahko bila vsaka glava odločilna. Mark in Ema sta jih na koncu prepeljala 92, Gregor in Alenka pa 111.

Družini morata zelje naribati, pri čemer imata na voljo samo en ribežen, ki ga ne smeta odnesti iz delavnice. Pri tem se morata menjavati, in sicer lahko Aleksandrina družina riba eno uro, Urškina pa zaradi zmage v dvoboju eno uro in pet minut. Naribano zelje morata nato v plasteh spraviti v oprane kozarce, ki jih je poslala gospodarica, pri tem pa dobro potlačiti in posoliti vsako plast.

Prihodnji teden bo Kmetija na sporedu od torka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Dvoboj na reki Krki, vsi bodo dvomili v Marka

