Kmetija
Kmetija

Markova žalostna zgodba: Že v osnovni šoli sem bil vedno izločen

12. 03. 2026 10.05

Avtor:
Su.S.
Mark Baržić

Mark Baržić, ki ga lahko spremljamo v šovu Kmetija, je bil v občutljivih otroških letih tarča posmeha. Najtežje mu je bilo, ko sta se njegova starša ločila.

Mark Baržić je La Toyo Lopez presenetil s svojo izpovedjo. Razkril je, da je bil v otroštvu tarča posmeha. Mark: "Vedno so me zafrkavali, da sem gej, da sem debel ... Že v osnovni šoli sem bil vedno izločen." Najtežje mu je bilo v devetem razredu, ko sta se povrh vsega njegova starša ločila, kar ga je v življenju najbolj zaznamovalo. Takrat si je želel soditi sam. Mark: "Nisem vedel, kaj naj naredim, in sem mislil, da bo to neka rešitev." A je danes ponosen, da tega ni storil.

Mark Baržić
Mark Baržić
FOTO: POP TV

Mark: "Zdaj ko gledam tega mladega Marka, ko je bil star 15 let, sem tako ponosen nanj, da se je rešil iz teh stvari, da je začel verjeti vase, da v življenju ni obupal. Ker če bi takrat obupal, sploh ne vem, kaj bi se zgodilo. Ampak sem tako vesel, da sem še tukaj in da lahko do konca sledim svojim sanjam."

Toda strah pred nesprejetostjo se je zarezal v njegovo dušo in še danes tu in tam pokuka na plano. Mark: "Včasih me je zelo strah, kaj si določene osebe mislijo. Včasih imam depresivne sezone, letos januarja sem jo imel, ko sem cel dan samo ležal, cel mesec. Sploh nisem mogel iti ven iz postelje. Sploh ne vem, kaj mi je bilo. Depresiven sem bil."

La Toya si ni predstavljala, da ima njen sotekmovalec tako grozno življenjsko zgodbo. La Toya: "To me je malo presenetilo, ker se z nami nonstop smeji, je nasmejan, pozitiven." Marku je zaupala, da je bilo tudi njej težko. Že v mladosti je bila deležna nesramnih komentarjev, ti pa s prepoznavnostjo niso izginili, prav nasprotno. La Toya: "Deluje, da je enostavno biti slaven, ampak niti najmanj ni. Tako da sem si dostikrat potem zaželela biti nepomembna v življenju, da me pozabijo in da lahko zadiham."

Marku je povedala, da se mora pripraviti, če želi biti na vrhu. La Toya: "A veš, kaj se zgodi, ko si popularen? Imaš tudi veliko več sovražnikov." Mark ji je bil hvaležen, ker je z njim delila svojo zgodbo. Mark: "Sploh pa zato, ker sem definitivno potreboval ta pogovor."

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 mark baržić

Carmen Osovnikar po prihodu v kajžo: Živčni zlom bom dobila

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Masai_Mara
12. 03. 2026 10.25
Težka življenska zgodba ne sme biti razlog za njegovo zahrbtnost in nespoštovanje obljub. Fant je drugače zabaven in razposajen in tudi komičen, moti pa njegova zahrbtnost.
Odgovori
+1
1 0
golobove drobtinice
12. 03. 2026 10.37
Saj v življenju je treba biti prebrisan, da kam prilezeš. To je realnost tistih, ki nimajo vip-a.
Odgovori
0 0
CorbaMorba
12. 03. 2026 10.22
Generacije zlomljenih moških. Vojska te žal ne pozdravi.
Odgovori
0 0
bibaleze
