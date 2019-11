Marjana fante masirala kar z valjarjem za testo

TileninJan Klobasa sta stavila, da kdor bo prej dokončal svoj del naloge, bo za nagrado dobil masažo. Zmagala je Tilnova ekipa, s čimer so si on, Tom, Luka in Sara Rutar prislužili masažo. Pomagala je tudi Sara, čeprav je bila članica zmagovalne ekipe, skupaj z Marjano Povše pa sta najprej zmasirali Toma Zupana.